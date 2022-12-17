搭敞篷車觀光、直擊101煙火！盤點全台飯店創意跨年

跨年夜住進星飯店，除了在高樓層或泳池畔開趴、直擊煙火秀之外，還能有哪些新點子？迎接解封，今年多家飯店大手筆迎新，像是帶著住客搭敞篷車觀光、推出復古版的迪士可跨年夜，甚至請來馬戲團一起開趴，或是元旦當天以巨型國旗蛋糕迎接新年。

迎接2023跨年夜，台北晶華酒店在12月31日當天推出3款住房專案，其中包括在頂樓露天游泳池畔、透過超大螢幕與跨年演唱會同樂的「星空跨年」專案，還有在大班行政酒廊透過無敵窗景、以氣泡酒與美食眺望101煙火的「璀璨迎新」專案，以及充滿臨場感的「101煙火直擊」專案，將由敞篷觀光巴士接送房客至信義誠品的頂樓私人露臺、近距離觀賞101煙火秀，元旦早晨還可享用具有祈福意涵的御節料理與年糕湯，用美食充電、展開全新的一年。

新竹豐邑喜來登大飯店則在12月31日晚間8:30至1月1日凌晨12:30舉辦「我的迪士可跨年夜」，另推出「金喜來餐廳跨年饗宴」及「喜來登小吃部」快閃酒吧，陪伴民眾重返迪士可復古年代，體驗流連舞廳、小吃部的美好時光。其中，跨年限定的一日快閃酒吧「喜來登小吃部」，販售台式烤香腸、香香雞等多樣台味鹹食及各式特調飲品，於喜來登小吃部單筆消費滿350元還可兌換抽獎券，有機會獲得免費住宿券或烤鴨三吃券等好禮。

台南晶英酒店為2023年帶來全新主題「奇幻馬戲之夜」，邀請「FOCA福爾摩沙馬戲團」現身跨年派對，帶來精彩刺激的特技表演與互動式體驗，現場無限量供應限定調酒及啤酒，以及抽獎活動，入場每人999元。這場跨年趴選在挑高6米的宴會廳，彷彿來到室內馬戲棚，隨著演員緊張刺激的表演，激發體內腎上腺素，現場也請來派對DJ、MC與SHOW GIRL炒熱氣氛，另有VIP專屬包廂。

花蓮理想大地從耶誕大餐到跨年，活動不間斷，其中，里拉餐廳將限時供應「耶誕跨年海陸大餐」，餐檯備有現切沙朗及威靈頓牛排、燒烤火雞、壽豐南瓜湯、各式耶誕蛋糕等；跨年夜也有熱情晚會，並在倒數時刻施放煙火秀；2023年元旦於賽維亞草原上，將以最接地氣的有氧瑜珈活動與超大國旗蛋糕歡慶新年。

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