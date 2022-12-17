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ORIS紅綠雙星獻聖誕加碼「小熊琺瑯杯」只送不賣太暖心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
ORIS推薦了Aquis系列兩款腕表，以櫻桃紅、森林綠帶出聖誕節的歡樂氣氛，並加碼推出期間限定活動，贈送一只限量的ORIS小熊珐瑯杯。圖／ORIS提供（合成圖）
ORIS推薦了Aquis系列兩款腕表，以櫻桃紅、森林綠帶出聖誕節的歡樂氣氛，並加碼推出期間限定活動，贈送一只限量的ORIS小熊珐瑯杯。圖／ORIS提供（合成圖）

再一周就要來到一年最歡樂的西方節日、聖誕節了，也讓人可以好好感受年末的分享團聚氛圍。瑞士鐘表品牌ORIS特別推薦了Aquis系列兩款腕表：Aquis Calibre 400森林綠日期腕表與Aquis櫻桃紅日期腕表，以和聖誕節最直觀的兩種顏色：綠與紅入色，帶來熱鬧、興奮、期待的聖誕心情。

想到聖誕節就會聯想到聖誕樹，而森林裡的香氣、無限的生機、聖誕樹上的各種點綴，更是聖誕節、也是綠色帶給人的第一聯想。Aquis Calibre 400森林綠日期腕表以品牌熱門的Aquis系列為基礎，並使用Calibre 400機芯為動力、具備五天的長動能儲存，同時包含指針、小時時標、單向旋轉表圈的外緣，都飾以18K金或點綴了金色，綠金輝映，呈現出森林與聖誕節的愉悅氣氛。

另一只Aquis櫻桃紅日期腕表則具備漸層式色彩、43毫米的櫻桃紅色面盤，搭配上啞面的外圈防水刻度與Oris 733機芯，表款並具300米防水性能。旋轉表圈上具備了立體的分鐘刻度與數字，讓人隨時記得潛水時返回水面的安全時間，也可當成提醒自己的另類倒數計時。

為此ORIS再加碼：從即日起至12月25日（日）止，凡前往在台北遠東百貨信義A13、板橋大遠百或高雄義享天地的「ORIS Watch & Coffee」複合式專賣店購買任一表款，將可獲得一只ORIS聖誕節小熊琺瑯杯，在冷冷的天、用珐瑯杯喝上一口熱可可或特調，感受珐瑯、相聚與時間的暖心魅力。數量有限，換完為止。

Aquis Cal. 400日期腕表，12萬3,000元。圖／ORIS提供
Aquis Cal. 400日期腕表，12萬3,000元。圖／ORIS提供
Aquis Cal. 400日期腕表，63,000元。圖／ORIS提供
Aquis Cal. 400日期腕表，63,000元。圖／ORIS提供
Aquis Calibre 400森林綠日期腕表在指針、小時時標、單向旋轉表圈的外緣，都飾以18K金或點綴了金色，綠金輝映，呈現出森林與聖誕節的愉悅氣氛。圖／ORIS提供
Aquis Calibre 400森林綠日期腕表在指針、小時時標、單向旋轉表圈的外緣，都飾以18K金或點綴了金色，綠金輝映，呈現出森林與聖誕節的愉悅氣氛。圖／ORIS提供

聖誕節 腕表 品牌

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