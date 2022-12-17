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北觀處爭日客主動出擊 邀業者、網紅皇冠海岸觀光踩線

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
北觀處爭取日客主動出擊，邀業者、網紅皇冠海岸觀光踩線。圖／北觀處提供
北觀處爭取日客主動出擊，邀業者、網紅皇冠海岸觀光踩線。圖／北觀處提供

國境開放後，交通部觀光局北觀處為爭取國際客源主動出擊，日前安排日本旅行業者、在台地接社及日本網紅一行30人至皇冠海岸觀光圈踩線，對北海岸老梅綠石槽、自行車步道、美麗海灣及觀光圈特色店家都很有興趣。

北觀處日前邀請日本大型旅行社HIS旅行社、專門操作大型獎勵旅遊及員工旅遊的UBA INTERNATIONAL、深度體驗見長的VELTRA、服務日本各大旅行社的新亞旅行社日本代表處，以及安威、JTB台灣(世帝喜旅行社)、國良、東南、三普、陽達、聯友、美雲、亞際、新亞、趣吧旅行社等20家台灣地接社。

一行走訪富貴角燈塔、淺水灣、白沙灣、金山老街、金山萬里溫泉區、基隆和平島公園，以及皇冠海岸觀光圈內多家優質店家。

無論是實地參觀或是媒合交流會，在地業者皆使出渾身解數展現各自特色，期待旅行業者包裝皇冠海岸多元產品及遊程，吸引日本旅客回流。

業者以前對北海岸印象停留在野柳地質公園等景點，新亞旅行社日本代表處松本表示，實際走訪參觀後，對北海岸擁有多元的觀光資源如老梅綠石槽、自行車步道、美麗海灣及觀光圈特色店家等都讓人驚豔。

北觀處長陳美秀表示，踩線及媒合會推廣皇冠海岸觀光特色如野柳地質公園、溫泉好湯、觀音山步道及基隆等區，搭配形塑店家特色亮點，希望旅行業者未來包裝至遊程或自由行產品中，以地利之便優勢吸引更多日本旅客感受皇冠海岸觀光魅力。

皇冠海岸觀光圈推出多條主題遊程，如「北海岸~仙履奇岩美景之旅」、「柚見童趣~八里秘境一日遊」、「山海戀~農遊食體驗一日遊」、「基隆美食文化潮之旅一日遊」等。

套票如「皇冠女王薆悅輕旅行」、「八里卡滋爆米花樂活遊」、「和平島公園經典遊」等，已於五福旅行社、KKday專區銷售，太陽網等平台同步上架中，未來亦透過日本業者平台推廣。遊程及套票等相關資訊請參考北觀處官網。

北觀處爭取日客主動出擊，邀業者、網紅皇冠海岸觀光踩線。圖／北觀處提供
北觀處爭取日客主動出擊，邀業者、網紅皇冠海岸觀光踩線。圖／北觀處提供
北觀處爭取日客主動出擊，邀業者、網紅皇冠海岸觀光踩線。圖／北觀處提供
北觀處爭取日客主動出擊，邀業者、網紅皇冠海岸觀光踩線。圖／北觀處提供
北觀處爭取日客主動出擊，邀業者、網紅皇冠海岸觀光踩線。圖／北觀處提供
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日本 旅行社 觀光

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