藏家級獨立製表登台！愛格Angelus鏤空陀飛輪絕版誘客
稀有、手工、獨特性，永遠是收藏品令人著迷與賞玩之所在。瑞士獨立製表品牌愛格（Angelus）近日正式在台上市，品牌帶來多款包含收藏級的鏤空陀飛輪、鏤空陀飛輪潛水表與碳纖維飛行陀飛輪的2022新作或限量話題，並將在寶鴻堂鐘表台北旗艦店、中美鐘表南京店與寶鴻堂鐘表
台中五權旗艦店，台中、台北兩地極少量販售。
早在1891年創立的愛格（Angelus），過往曾以生產八日鍊腕表、具防水功能的三問報時腕表而聞名，並曾在1943年時為沛納海（PANERAI）使用了Angelus的機芯運用於表款之內，足見其過往的專業實力與肯定。品牌在2011年為知名高階機芯廠La Joux Perret收購，並在2012年後重新出發，2015年重新出發後的Urban U10陀飛輪，在瑞士發表時更一度蔚為話題。
資深鐘表評論家曾士昕便分析，Angelus在機芯打磨修飾上擁有獨特美感，另外像是機芯中的「吉鼓車」設計也很特別；一般吉鼓車的外緣採水平拋磨，但Angelus特別進行了滾邊設計，此種打磨特色也反應在機芯夾板的不同區塊中；此外Angelus的計時碼表也是在1942年首次在計時碼表中採用指針式日期顯示。同時由於品牌本身就是機芯廠，所以特殊的複雜機芯、新穎的運動風格表殼設計都是獨家使用、不與其他廠牌共用，都是收藏的樂趣之一。
而本次來台上市的新品中，從計時日曆腕表、碳纖維飛行陀飛輪、U53鏤空陀飛輪潛水表、U41鏤空陀飛輪腕表都為限量生產，實際生產都在30只以下，其中具有鯊魚鰭表圈的U53鏤空陀飛輪潛水表、U41鏤空陀飛輪腕表都會全世界最後一只的絕版品，售完即停產。
特別留意的則有一只2022年新款的紅金碳纖維飛行陀飛輪，鏤空的設計，在機芯底板上採用了運動感鮮明、高輕量化的碳纖維，立體感強烈，全世界限量18只，訂價226萬8,000元；而相對親民、也是Angelus「看家本領」的Chronodate計時日曆腕表，則帶來紅金、鈦金屬材質的三種不同限量款，是向品牌80年前、1942年首創的計時碼表機芯致意，42.5毫米的表殼從側邊欣賞可能感受到精緻的打磨修飾，以及結構複雜的多層次結構，皆為全球限量25只，訂價則自69萬8,000元至128萬8,000元不等。
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