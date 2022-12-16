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佐藤健裸曬二頭肌？藝術寫真書日官網火速釋出

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
寫真書中，佐藤健時而貌似裸上半身並大秀肌肉線條，一邊把玩手中項鍊、散發玩世不恭的灑落氣息。圖／翻攝自MIKIMOTO日本官方網站
寫真書中，佐藤健時而貌似裸上半身並大秀肌肉線條，一邊把玩手中項鍊、散發玩世不恭的灑落氣息。圖／翻攝自MIKIMOTO日本官方網站

日劇《初戀》（First Love）正在Netflix熱映中，由於匯集男女主角：滿島光、佐藤健兩大名演員，加上宇多田光的First Love熱銷金曲，讓本劇成為兩周內網路超熱新聞。近期網路不斷討論佐藤健與綾瀨遙閃婚消息，今日亦有網路媒體披露可能為謠傳、子虛無有，但千真萬確的是：正有一本以佐藤健之名的藝術寫真書，已於日本官方網站釋出。

在這本寫真書中，佐藤健時而以一身黑西裝、白色高領上衣搭配了珍珠項鍊，展現冷冽的都會型男風格；另一張照片中則見到他貌似全裸上半身、同時大秀肌肉線條，並把玩著手中項鍊，凌亂的髪型卻又散發玩世不恭的灑落氣息。

原來這本寫真書是由日本高級珠寶品牌MIKIMOTO與佐藤健共同策劃，在書中佐藤健表示，「然而，我不想只是拍照，而是想通過與攝影師Mario Sorrenti的合作，創造一些可以在未來保留下來的東西。他的創作與網路上短暫曝光的照片完全不同，也希望可藉此全力投注在創作藝術作品。」

據了解，在這本寫真書裡，佐藤健先後配戴上多款MIKIMOTO珠寶，例如西裝Look中他配戴的是Mikimoto M Collection黑珍珠墜鍊，墜鍊以18K白金搭配黑珍珠，展現出黑白交錯的奇異魅力；此外他在另一套造型則大膽嘗試了Mikimoto Passionoir系列雙環珍珠耳骨夾，夾式的耳骨夾穿脫方便、也不留痕跡，在性別與風格間自由切換，也展現了珍珠與男人風格的多變交集可能。

目前寫真書尚無台灣發行或代理，更多詳情，亦可參考MIKIMOTO官方網站連結：https://www.mikimoto.com/jp_jp/news-artbook-beyond-jp

佐藤健因日劇《初戀》（First Love）大紅，今日並宣佈推出寫真書，由攝影師Mario Sorrenti掌鏡。圖／翻攝自MIKIMOTO日本官方網站
佐藤健因日劇《初戀》（First Love）大紅，今日並宣佈推出寫真書，由攝影師Mario Sorrenti掌鏡。圖／翻攝自MIKIMOTO日本官方網站
以佐藤健之名的藝術寫真書，已於MIKIMOTO日本官方網站釋出。圖／翻攝自MIKIMOTO日本官方網站
以佐藤健之名的藝術寫真書，已於MIKIMOTO日本官方網站釋出。圖／翻攝自MIKIMOTO日本官方網站
M Collection黑珍珠墜鍊，16萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
M Collection黑珍珠墜鍊，16萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
Passionoir系列雙環珍珠耳骨夾，10,000元。圖／MIKIMOTO提供
Passionoir系列雙環珍珠耳骨夾，10,000元。圖／MIKIMOTO提供
PASSIONOIR系列黑珍珠手鏈，50,000元。圖／MIKIMOTO提供
PASSIONOIR系列黑珍珠手鏈，50,000元。圖／MIKIMOTO提供

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