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小小兵爆米花桶必入手！家樂福推多款獨家零食禮盒 交換禮物、伴手禮一次買齊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福即日起推出多款創意零食禮盒，送禮自用兩相宜。記者黃筱晴／攝影
家樂福即日起推出多款創意零食禮盒，送禮自用兩相宜。記者黃筱晴／攝影

耶誕佳節前夕，大家熟悉的零食也要來點不一樣的驚喜，從口味競爭到外盒包裝，甚至已捨棄原盒裝外型，聯名卡通/動漫人物直接3D立體化，不只零食好吃、超萌造型讓大人小孩都著迷，一路從耶誕交換禮物到農曆新年伴手禮都買起來。

家樂福統計，近2年零食餅乾相關採用立體卡通造型與功能性包裝，在銷售表現上約會有10～15%成長，消費者不只可以享用美味零食，還可以一併入手超吸睛的周邊商品，當隨身配件、空間擺飾，都又萌又實用。

今年家樂福創意零食禮盒由可口可樂、小小兵、蠟筆小新、我不是胖虎、樂天小熊、Hello Killy領軍，即日起至12月27日獨家新上架，其中「可口可樂金勾杯禮盒」內附超特別的變色杯，內附的變色杯可因預冷變紅或者變金色，當溫度退去就會變成白色，不止好玩還具收藏價值，全台限量2,500組。另外還有超Q的「小小兵OTTO造型爆米花桶」，獨特摩托車立體造型還附上背帶，帶出門超搶鏡，打開內附經典焦糖口味爆米花，全台限量1萬個，快手刀收藏。

經典不敗的小瓜呆脆笛酥今年推出Hello Kitty收納組，耶誕圖騰手提收納盒帶出門超方便，吃完還可以收藏；而已經在社群上掀起收藏風潮的品客隨行保溫杯組，將保溫杯翻玩洋芋片罐造型，還貼心附上茶篩上班、上學攜帶超吸睛。另外，女孩必入手的樂天小熊餅乾收納包組，由家樂福與樂天小熊餅乾獨家聯名推出，收納包內設有多層隔袋，出門收納各種線材、小物超方便。

另外，12月28日起家樂福還會上架「卡滋爆米花-蠟筆小新造型桶」，許多大人又愛又恨的蠟筆小新以偵探造型登場，同樣附有背帶，內含焦糖牛奶口味爆米花，讓人一吃停不了。而壓軸登場的還有2023年元旦限量開賣的「我不是胖虎造型糖果存錢筒」，與Candy Poppy獨家聯名，內附的菓糖爆米花採用AIR POP氣炸式製程，過程中完全不添加任何一滴油，結合獨家裹糖爆米花技術，每顆爆米花皆均勻裹上濃郁糖衣、酥脆爽口。

我不是胖虎造型糖果存錢筒，售價699元，全台限量12,000桶，明年元旦開賣。圖／家樂福提供
我不是胖虎造型糖果存錢筒，售價699元，全台限量12,000桶，明年元旦開賣。圖／家樂福提供
小小兵OTTO造型爆米花，售價650元，全台限量10,000個。記者黃筱晴／攝影
小小兵OTTO造型爆米花，售價650元，全台限量10,000個。記者黃筱晴／攝影
卡滋爆米花蠟筆小新造型桶（焦糖牛奶風味），售價599元，預計12月28日全台限量上市。圖／家樂福提供
卡滋爆米花蠟筆小新造型桶（焦糖牛奶風味），售價599元，預計12月28日全台限量上市。圖／家樂福提供
樂天小熊餅乾收納包組，售價259元，全台限量6,000組。記者黃筱晴／攝影
樂天小熊餅乾收納包組，售價259元，全台限量6,000組。記者黃筱晴／攝影
樂天小熊餅乾收納包組，售價259元，全台限量6,000組。記者黃筱晴／攝影
樂天小熊餅乾收納包組，售價259元，全台限量6,000組。記者黃筱晴／攝影
小瓜呆脆笛酥Hello Kitty收納組，售價239元，全台限量6,000組。記者黃筱晴／攝影
小瓜呆脆笛酥Hello Kitty收納組，售價239元，全台限量6,000組。記者黃筱晴／攝影
品客隨行保溫杯組（洋蔥口味），售價399元，全台限量5,500組。記者黃筱晴／攝影
品客隨行保溫杯組（洋蔥口味），售價399元，全台限量5,500組。記者黃筱晴／攝影

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