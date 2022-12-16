限時2天！「歡樂燦坤3C耶誕市集」第二屆強勢回歸

今年入冬最強寒流即將來襲，有望下探10度以下的周末更需要被溫暖一波！燦坤繼去年第一次開辦台灣唯一3C耶誕市集深受大眾好評後，本周末（12月17、18日）燦坤內湖旗艦店第二屆「歡樂燦坤3C耶誕市集」強勢登場，聯合多家品牌實境打造5大3C體驗館，並推出多項互動遊戲及美食攤位，開幕第一天更邀請到甜美女神郭書瑤擔任一日店長，另有超夯排隊限量爆品、1元起標商品；IKEA人氣王「鯊鯊」也將驚喜快閃，現場參與活動還有機會免費帶走限量鯊鯊玩偶。

第二屆「歡樂燦坤3C耶誕市集」將於12月17、18日將於燦坤總部內湖旗艦店廣場（活動包含館內外）盛大展開，活動時間自下午1點至晚上8點，第一天開幕期間邀請郭書瑤現身，搶先直擊體驗實況，線上線下同步帶逛。活動現場聯手知名大廠打造5大實境體驗館：智慧健康生活區、遊戲體驗區、美味料理區、戶外體驗區、全方位衣物護理專區，還能透過互動遊戲實際探索體驗並帶走多款原廠贈品。同時現場特別串聯無邊境創意市集，只要在活動當日於館內消費滿8,888元就送「呷飽飽市集餐飲券」，超多精選攤商隨你選，每一攤位可免費兌換一樣餐點。

一年一度的「歡樂燦坤3C耶誕市集」當然少不了最刺激的「耶誕1元競標」活動，有機會用超低價帶回無線滑鼠、氣炸鍋、電子鍋、手機雲台、電暖器等精選商品。燦坤也準備了多款「排隊限量商品」，包括微波爐、除濕機、Xbox Series S主機、電競螢幕等限量開賣，最低價49折起。

IKEA人氣王鯊鯊將帶領耶誕老人隨時現身活動，還能一睹鯊鯊互動跳兒童神曲Baby Shark逗趣表現，現場還將免費送出IKEA鯊鯊玩偶，參加舞台互動遊戲就有機會把鯊鯊抱著走，數量有限，送完為止。