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世足冠軍你選誰？預測成功「foodpanda美食金」直接送

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
世足冠軍你選誰？預測成功foodpanda美食金直接送。圖／foodpanda提供
世足冠軍你選誰？預測成功foodpanda美食金直接送。圖／foodpanda提供

4年一度的世界盃足球賽冠軍戰即將於12月18日晚上11點點燃戰火，由「高盧雄雞」法國對陣「潘帕斯雄鷹」阿根廷，德商foodpanda邀請消費者一起預測本屆決賽由誰奪冠！12月18日當天下午5點至10點59分比賽開踢前，開啟foodpanda App將跳出冠軍預測活動畫面，點擊畫面中的國家名稱按鈕即可進行預測；預測成功的消費者，foodpanda會在隔天（12月19日）發送一張消費滿350元現折 35元的美食金，將自動存入預測成功消費者的帳號中。

foodpanda分析球賽期間數據發現，消費者為對抗時差熬夜看比賽，超商咖啡、提神飲料在深夜期間外送銷量成長約1成，泡麵、汽水、洋芋片等看球必備良伴整體銷量成長約2成。球賽自己看不過癮，更要呼朋引伴為喜歡的隊伍加油，適合多人分享的披薩、韓式炸雞，以及鹽酥雞、鹹水雞、加熱滷味等宵夜必吃餐點，在球賽期間銷量均成長超過2成。

foodpanda邀請消費者一起預測本屆決賽由誰奪冠，12月18日當天下午5點至10點59分比賽開踢前，開啟foodpanda App將跳出冠軍預測活動畫面。圖／foodpanda提供
foodpanda邀請消費者一起預測本屆決賽由誰奪冠，12月18日當天下午5點至10點59分比賽開踢前，開啟foodpanda App將跳出冠軍預測活動畫面。圖／foodpanda提供

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