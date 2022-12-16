foodpanda「內用優惠」全台開吃！合作店家破1,200家

看準訂閱經濟，德商foodpanda今年10月率先於雙北、桃園、基隆推出全新服務「內用優惠」，pandapro會員到指定餐廳內用並出示手機App即享店內菜單價格75折起的超值優惠，且優惠現折無上限，推出以來廣受好評。為帶給pandapro會員更多選擇，foodpanda加速拓展合作餐廳，正式宣布全台本島各縣市同步開吃，網羅超過1,200間合作店家，滿足各種美食喜好，目標2023年底合作店家將超過3,000家，朝全方位美食整合平台邁進。

根據foodpanda數據統計，自10月內用優惠服務上線以來，兌換次數以翻倍速度成長，消費客單價落在800元至1,000元之間，平均每人消費可省下120元至250元；台北市大安區、信義區為消費者最常使用內用優惠的區域，而台式、日式則是最受歡迎的餐廳類型，其中台式以火鍋店表現最佳，日式餐飲類型則以壽司、和風西式料理最受消費者喜愛。另一方面，foodpanda 內用優惠也協助合作店家創造新客源，更有餐廳業者分享使用內用優惠的消費者其消費金額比一般消費者更高，成功為店家與消費者創造雙贏。

foodpanda內用優惠加入更多元類型的餐廳選擇，超吸睛的「蘭亭和牛割烹料理專賣店」供應不同部位頂級A5和牛，店家會依照消費者需求提供客製化菜色，能品嘗到和牛蒸、煮、烤不同料理方式的美味，搭配foodpanda內用優惠每人可省近500元。霸王級寒流來襲一定要與三五好友大嗑火鍋，內用優惠也有許多鍋物選擇，像是老饕必吃的「王鍋屋酸白菜鍋專門店」、輕奢異國風情料理「COCA泰式海鮮火鍋」、知名藝人開的精緻麻辣鍋物「涮辛酸麻辣火鍋吃到飽」等。