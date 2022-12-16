互動式劇場正夯 喜劇鬼才唐從聖執導「會演是英雄」明年加場

劇場玩什麼？原本在固定舞台上演出的舞台劇，近年也增加了許多數位化機制，加入了互動、現場投票等能即興發揮的功能，讓舞台劇類型更多元也更有趣，而喜劇鬼才唐從聖出道超過廿年，也加入了劇場導演的行列，首次執導的作品「會演是英雄」在今年首演就創下驚人票房，明年加碼演出，有興趣的觀眾歡迎盡早購票。

2022-12-16 16:01