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《羅密歐與茱麗葉》高雄好評加場下週開賣

聯合新聞網／ 聯合數位文創
經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》睽違五年強勢回歸，主辦單位今宣布加場。圖／聯合數位文創提供
經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》睽違五年強勢回歸，主辦單位今宣布加場。圖／聯合數位文創提供

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》睽違五年強勢回歸，20周年紀念巡演首度在台北、台中及高雄盛大演出，掀搶購熱潮，主辦單位聯合數位文創今日宣布將於明年2月24日在高雄衛武營加場演出，該場次預計於下週三（12月21日）中午12點整於 udn售票網正式啟售。同時推出LEXUS車主「尊榮優先購票」方案，可提前於12月19、20日兩天優先搶購，2,200元以上票區享88折優惠（單筆限購4張）。

《羅密歐與茱麗葉》20周年巡演，由「第一羅密歐」達米安．薩格（Damien Sargue）與「初代茱麗葉」希西莉亞．卡拉（Cécilia Cara）兩大原版卡司領銜，並首次在台合體，開賣至今已有多場次搶購一空。經聯合數位文創向演出方多次爭取，終於確定加碼，於明年2月24日於高雄衛武營加開場次，以饕廣大劇迷。

希西莉亞·卡拉作為法文經典音樂劇「羅茱」初代女主角，甜美形象與純淨歌聲深植人心，出色的演技更讓全球粉絲一致認同冠上「唯一茱麗葉」封號。過往台灣劇迷只能從影音記錄品味他們的共演，明年的紀念巡演終於盼到兩人共同來台演出，能親眼看到此組合，被歌迷們喻為是美夢成真的「世紀合體」，一生必看！而這次首次來台的希西莉亞也表示：「很期待能夠來到台灣重回茱麗葉這個角色，並與他最喜歡的羅密歐-達米安重逢。」

由聯合數位文創主辦「羅密歐與茱麗葉」於2023年2月11日至2月12日臺中國家歌劇院、 2月16日至2月19日台北流行音樂中心、2月24日至2月28日在高雄衛武營國家歌劇院演出。本次活動感謝共同贊助LEXUS鼎力相助、指定運輸長榮海運及指定航空長榮航空，持續支持國內藝文活動。購票請上 udn售票網，客服專線請洽(02)2649-1688（每日9:00-18:00）。

國家歌劇院 文創 衛武營

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