全家便利商店Fami!ce霜淇淋再度攜手畬室推「濃黑巧克力霜淇淋」

冬天就是需要濃郁的巧克力療癒心靈，全家便利商店繼去年冬天與世界巧克力大賽獲獎品牌「YU CHOCOLATIER畬室」聯名，接續推出柚香巧克力飲與橙香巧克力霜淇淋，受到廣大消費者喜愛，甚至許願回歸；今年Fami!ce霜淇淋再度攜手「YU CHOCOLATIER畬室」，嚴選來自比利時的精品巧克力入料，全新開發以濃醇風味為主軸的「畬室濃黑巧克力霜淇淋」，12月20日起正式上市，2023年1月19日前可享新品嘗鮮價45元（原價49元）；為了讓消費者與更多人分享，12月20日至12月22日限時3天更推出「隨買跨店取」5支168元快閃優惠，會員每日限量購買1組，可兌換至2023年6月30日，巧克力控快吃一波！

巧克力向來是霜淇淋熱銷口味，全家便利商店去年首波攜手畬室推出橙香巧克力霜淇淋，甫上市即引起巧克力迷們討論，2周熱銷超過40萬支；今年全家便利商店再度邀請國內首位榮獲未來50餐飲人獎殊榮的鄭畬軒主廚監製，嚴選比利時巧克力製成霜淇淋，配方中添加可可含量70%以上的頂級苦甜巧克力，前味感受到濃郁巧克力風味，並帶有烘烤香氣，中段則可品嘗到淡淡香草味搭配天然奶油的滑順厚實感，最後再以淡淡果酸與苦澀滋味收尾，濃黑巧克力霜淇淋恰到好處的平衡，為消費者帶來全新又豐富的味蕾體驗。

「畬室濃黑巧克力霜淇淋」不只美味又吸睛，更推出限量黑色霜淇淋餅皮、聯名霜淇淋紙杯，呈現整體黑色系的高級質感，彷彿置身歐洲時尚精品街道；指定門市也可選擇搭配小農牛奶霜淇淋的雙重口味，享受不同於苦甜大人味的另一種風味。

氣溫溜滑梯，最想來杯濃郁系熱飲暖胃又暖心，全家便利商店觀察在冬季消費者對香醇口感熱飲需求增加，此次攜手畬室共同打造出苦甜度與濃度皆升級的Let’s Café「醇香巧克力飲」，嚴選進口法國頂級法芙娜可可粉與紐西蘭全脂奶粉，透過主廚精心調配的比例，讓濃郁的巧克力飲擁有滑順如絲絨般的口感，適合喜愛濃苦甜加倍的巧克力愛好者，售價85元，12月27日前可享新品嘗鮮價75元。