快訊

中選會公布財產申報…吳怡農存款4289萬 小10歲妻意外曝光

立院三讀退撫新制 明訂基金財務缺口由政府補助

爆發近3年最嚴重本土新冠疫情 陸政府認了經濟受影響

全家便利商店Fami!ce霜淇淋再度攜手畬室推「濃黑巧克力霜淇淋」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店新推出以濃醇風味為主軸的「畬室濃黑巧克力霜淇淋」，12月20日起正式上市，新品嘗鮮價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出以濃醇風味為主軸的「畬室濃黑巧克力霜淇淋」，12月20日起正式上市，新品嘗鮮價45元。圖／全家便利商店提供

冬天就是需要濃郁的巧克力療癒心靈，全家便利商店繼去年冬天與世界巧克力大賽獲獎品牌「YU CHOCOLATIER畬室」聯名，接續推出柚香巧克力飲與橙香巧克力霜淇淋，受到廣大消費者喜愛，甚至許願回歸；今年Fami!ce霜淇淋再度攜手「YU CHOCOLATIER畬室」，嚴選來自比利時的精品巧克力入料，全新開發以濃醇風味為主軸的「畬室濃黑巧克力霜淇淋」，12月20日起正式上市，2023年1月19日前可享新品嘗鮮價45元（原價49元）；為了讓消費者與更多人分享，12月20日至12月22日限時3天更推出「隨買跨店取」5支168元快閃優惠，會員每日限量購買1組，可兌換至2023年6月30日，巧克力控快吃一波！

巧克力向來是霜淇淋熱銷口味，全家便利商店去年首波攜手畬室推出橙香巧克力霜淇淋，甫上市即引起巧克力迷們討論，2周熱銷超過40萬支；今年全家便利商店再度邀請國內首位榮獲未來50餐飲人獎殊榮的鄭畬軒主廚監製，嚴選比利時巧克力製成霜淇淋，配方中添加可可含量70%以上的頂級苦甜巧克力，前味感受到濃郁巧克力風味，並帶有烘烤香氣，中段則可品嘗到淡淡香草味搭配天然奶油的滑順厚實感，最後再以淡淡果酸與苦澀滋味收尾，濃黑巧克力霜淇淋恰到好處的平衡，為消費者帶來全新又豐富的味蕾體驗。

「畬室濃黑巧克力霜淇淋」不只美味又吸睛，更推出限量黑色霜淇淋餅皮、聯名霜淇淋紙杯，呈現整體黑色系的高級質感，彷彿置身歐洲時尚精品街道；指定門市也可選擇搭配小農牛奶霜淇淋的雙重口味，享受不同於苦甜大人味的另一種風味。

氣溫溜滑梯，最想來杯濃郁系熱飲暖胃又暖心，全家便利商店觀察在冬季消費者對香醇口感熱飲需求增加，此次攜手畬室共同打造出苦甜度與濃度皆升級的Let’s Café「醇香巧克力飲」，嚴選進口法國頂級法芙娜可可粉與紐西蘭全脂奶粉，透過主廚精心調配的比例，讓濃郁的巧克力飲擁有滑順如絲絨般的口感，適合喜愛濃苦甜加倍的巧克力愛好者，售價85元，12月27日前可享新品嘗鮮價75元。

另外，更有畬室聯名「榛香巧克力夾心土司」新上市，嚴選法國法芙娜可可粉，添加義大利榛果醬調製成榛果巧克力奶霜，將柔軟土司與榛果巧克力內餡的完美融合，售價42元。

全家便利商店Fami!ce霜淇淋再度攜手YU CHOCOLATIER畬室推出「濃黑巧克力霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋再度攜手YU CHOCOLATIER畬室推出「濃黑巧克力霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋再度攜手「YU CHOCOLATIER畬室」，全新開發以濃醇風味為主軸的「濃黑巧克力霜淇淋」，12月20日至12月22日限時3天推出「隨買跨店取」5支168元快閃優惠，會員每日限量購買1組。記者陳立儀／攝影
全家便利商店Fami!ce霜淇淋再度攜手「YU CHOCOLATIER畬室」，全新開發以濃醇風味為主軸的「濃黑巧克力霜淇淋」，12月20日至12月22日限時3天推出「隨買跨店取」5支168元快閃優惠，會員每日限量購買1組。記者陳立儀／攝影
全家便利商店新推出畬室聯名「榛香巧克力夾心土司」，呈現巧克力最完美細膩的口感，售價42元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出畬室聯名「榛香巧克力夾心土司」，呈現巧克力最完美細膩的口感，售價42元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋再度攜手「YU CHOCOLATIER畬室」推出「濃黑巧克力霜淇淋」，搭配限量黑色霜淇淋餅皮、聯名霜淇淋紙杯美味又吸睛。記者陳立儀／攝影
全家便利商店Fami!ce霜淇淋再度攜手「YU CHOCOLATIER畬室」推出「濃黑巧克力霜淇淋」，搭配限量黑色霜淇淋餅皮、聯名霜淇淋紙杯美味又吸睛。記者陳立儀／攝影
全家便利商店新推出畬室聯名「榛香巧克力夾心土司」，呈現巧克力最完美細膩的口感，售價42元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出畬室聯名「榛香巧克力夾心土司」，呈現巧克力最完美細膩的口感，售價42元。圖／全家便利商店提供
Let’s Café「醇香巧克力飲」醇香巧克力飲使用法國頂級法芙娜可可粉，主廚精心調配必喝。圖／全家便利商店提供
Let’s Café「醇香巧克力飲」醇香巧克力飲使用法國頂級法芙娜可可粉，主廚精心調配必喝。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s Café推畬室「醇香巧克力飲」，還有畬室聯名「榛香巧克力夾心土司」，以高質感的苦甜滋味，呈現巧克力最完美細膩的口感。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s Café推畬室「醇香巧克力飲」，還有畬室聯名「榛香巧克力夾心土司」，以高質感的苦甜滋味，呈現巧克力最完美細膩的口感。圖／全家便利商店提供

巧克力 便利商店 可可

延伸閱讀

全家巧克力霜淇淋「這天」開賣！網友最愛升級回歸「更濃黑」

50元擠到爽！寧夏夜市「巨無霸霜淇淋DIY」，1次實現霜淇淋自由

快囤貨！全家便利商店「12.12年終盛典」咖啡、霜淇淋限時閃購　還有16組夯品超優惠

迎口罩解禁首日！全家便利商店霜淇淋「一日限定買1送1」　限時4天11款指定飲品享2件66折

相關新聞

《羅密歐與茱麗葉》高雄好評加場下週開賣

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》睽違五年強勢回歸，20周年紀念巡演首度在台北、台中及高雄盛大演出，掀搶購熱潮，主辦單位聯合數位文創今日宣布將於明年2月24日在高雄衛武營加場演出，該場次預計於下週三（12月21日）中午12點整於udn售票網正式啟售。同時推出LEXUS車主「尊榮優先購票」方案，可提前於12月19、20日兩天優先搶購，2,200元以上票區享88折優惠（單筆限購4張）。

互動式劇場正夯 喜劇鬼才唐從聖執導「會演是英雄」明年加場

劇場玩什麼？原本在固定舞台上演出的舞台劇，近年也增加了許多數位化機制，加入了互動、現場投票等能即興發揮的功能，讓舞台劇類型更多元也更有趣，而喜劇鬼才唐從聖出道超過廿年，也加入了劇場導演的行列，首次執導的作品「會演是英雄」在今年首演就創下驚人票房，明年加碼演出，有興趣的觀眾歡迎盡早購票。

全家便利商店Fami!ce霜淇淋再度攜手畬室推「濃黑巧克力霜淇淋」

冬天就是需要濃郁的巧克力療癒心靈，全家便利商店繼去年冬天與世界巧克力大賽獲獎品牌「YU CHOCOLATIER畬室」聯名...

如魚之悠游自在 龔遵慈珠寶展睽違三年登場

曾登上蘇富比等國際拍賣的台灣珠寶設計藝術家龔遵慈，因疫情中斷三年後，深受許多粉絲引頸期待的設計珠寶展，自即日起至12月1...

TUDOR職業自行車隊再升級 備戰2023放眼2024頂級大賽

運動場上分秒必爭的賽事常與時間、競爭、精準息息相關。鐘表品牌帝舵（TUDOR）宣布，將由知名車手Fabian Cance...

要價近40萬！肌膚之鑰高級訂製珠寶系列 超奢華乳霜入列

當保養品遇上高級訂製珠寶，彼此激盪出最奢華的存在！頂級保養品肌膚之鑰，歡慶40周年的奢華之作，邀請法國珠寶設計師Elie...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。