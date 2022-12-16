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如魚之悠游自在 龔遵慈珠寶展睽違三年登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蝴蝶與甲蟲的翅膀，以霧面亮面交錯勾勒出翅膀上的圖案。記者孫曼／攝影
蝴蝶與甲蟲的翅膀，以霧面亮面交錯勾勒出翅膀上的圖案。記者孫曼／攝影

曾登上蘇富比等國際拍賣的台灣珠寶設計藝術家龔遵慈，因疫情中斷三年後，深受許多粉絲引頸期待的設計珠寶展，自即日起至12月17日止於陳季敏大安概念店登場。此次共帶來21件新作，包括她所擅長的大自然花草蟲魚，其中又有熱帶魚、天使魚等全新作品以及復刻10年前經典骨頭魚造型新作，聚攏為一主題，為今年獻上「年年有魚」的美意，「如魚悠遊自在」也是年逾76的龔遵慈當下心境之寫照。

三尾熱帶魚與神仙魚，創作巧妙利用瑪瑙寶石本身內在的紋路圖案，條紋斑斕、點點如星，魚眼更精巧選用內在就有圓形圖案的瑪瑙製作，甚有趣味。龔遵慈表示，此次創作在檢視素材後從活潑熱鬧的色彩中得到靈感，決定以魚為主題。向來自己磨寶石的她表示，魚的設計共由7組零件組成，寶石的色彩配起來要夠鮮活才好看，而寶石相接的部分因為沒有金屬，必須非常精準才能緊密契合，因此在雕琢寶石之際便需要非常謹慎，甚借鑑牙科技術，光是魚嘴的部件就要雕琢一週。

兩件骨頭魚胸針則是過往曾創作過的設計，魚骨金屬部件設計成可活動的鉸接形式，當作項鍊佩戴時可垂墜並隨身體擺動；作為胸針橫擺時則自然蜿蜒成美妙弧線。火蛋白石花胸針組合大塊橙色火蛋白石，透明度形成自然的漸層色澤。銀杏胸針以霧面方式打磨黃水晶塊，點綴包鑲台灣藍寶為葉，在光線下銀杏葉如燈自亮，迷人非常。無名花胸針則是以冰指翡翠為花瓣，雕琢立體起伏前後層次而成。除此之外，還有多款甲蟲、蝴蝶、蜻蜓等充滿童趣的精緻之作。

這21件作品從去年開始製作，龔遵慈表示，因為年歲增長，自己琢磨寶石約要30天，鑲嵌則要約20天，一年頂多10-12件作品，產量大不如前，近年少量創作也都立刻被許多熟客搶先下訂。龔遵慈48歲才踏入珠寶設計領域，她認為走這行需要對色彩形狀非常敏銳，以往她偏愛紅珊瑚、翡翠等素材，近年來則偏好使用色彩豐富、更易取得的瑪瑙（玉隨）。透過觀察寶石，靈感自然湧出，對她來說靈感從不缺乏，就是雕琢寶石的速度跟不上而已。

於陳季敏大安概念店展出的龔遵慈珠寶，以魚缸呈現魚形珠寶，別有趣味。記者孫曼／攝影
於陳季敏大安概念店展出的龔遵慈珠寶，以魚缸呈現魚形珠寶，別有趣味。記者孫曼／攝影
珠寶藝術家龔遵慈。記者孫曼／攝影
珠寶藝術家龔遵慈。記者孫曼／攝影
火蛋白石花胸針，57萬元。圖／龔遵慈提供
火蛋白石花胸針，57萬元。圖／龔遵慈提供
花卉植物是龔遵慈經常創作的主題。記者孫曼／攝影
花卉植物是龔遵慈經常創作的主題。記者孫曼／攝影
骨頭魚胸針，可當作吊墜配戴，70萬元。記者孫曼／攝影
骨頭魚胸針，可當作吊墜配戴，70萬元。記者孫曼／攝影
龔遵慈珠寶設計展自即日起至12月17日止於陳季敏大安概念店展出。記者孫曼／攝影
龔遵慈珠寶設計展自即日起至12月17日止於陳季敏大安概念店展出。記者孫曼／攝影
火蛋白石花胸針與其設計草圖，龔遵慈表示針點決定了配戴的方式和重量的分配，格外重要。記者孫曼／攝影
火蛋白石花胸針與其設計草圖，龔遵慈表示針點決定了配戴的方式和重量的分配，格外重要。記者孫曼／攝影
無名花胸針。圖／龔遵慈提供
無名花胸針。圖／龔遵慈提供
甲蟲胸針。圖／龔遵慈提供
甲蟲胸針。圖／龔遵慈提供
銀杏胸針，48萬元。記者孫曼／攝影
銀杏胸針，48萬元。記者孫曼／攝影
神仙魚胸針，約42萬元。圖／龔遵慈提供
神仙魚胸針，約42萬元。圖／龔遵慈提供
龔遵慈珠寶設計展自即日起至12月17日止於陳季敏大安概念店展出。記者孫曼／攝影
龔遵慈珠寶設計展自即日起至12月17日止於陳季敏大安概念店展出。記者孫曼／攝影
熱帶魚胸針，42萬元。記者孫曼／攝影
熱帶魚胸針，42萬元。記者孫曼／攝影
熱帶魚胸針，45萬元。圖／龔遵慈提供
熱帶魚胸針，45萬元。圖／龔遵慈提供
骨頭魚胸針，可作為吊墜配戴，70萬元。圖／龔遵慈提供
骨頭魚胸針，可作為吊墜配戴，70萬元。圖／龔遵慈提供

珠寶 珊瑚

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