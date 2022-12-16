TUDOR職業自行車隊再升級 備戰2023放眼2024頂級大賽
運動場上分秒必爭的賽事常與時間、競爭、精準息息相關。鐘表品牌帝舵（TUDOR）宣布，將由知名車手Fabian Cancellara領軍、全新升級的UCI洲際車隊與20位車手，將投入2023年的職業賽季，與全世界的好手們、一較高下。
帝舵的同名自行車隊（The TUDOR Pro Cycling Team）是在2022年成立，現今包含15位新加盟的車手與5位回歸車手，是由曾獲兩次奧運金牌、四次世界冠軍的瑞士職業好手Fabian Cancellara所指導、並由另一位職業好手Sebastian Deckert擔任總教練。
目前車隊戰果豐碩，例如車隊中的Robin Froidevaux獲得了菁英組公路賽瑞士站冠軍；Nils Brun則拿下U23瑞士站冠軍，而Fabian Weiss則榮獲U23計時賽瑞士站冠軍殊榮。從今年成立以來，TUDOR職業自行車隊已拿下18項冠軍，並30次站上「凸台」、躋身賽事首三位，戰績彪炳。而除了新車手外，車隊同樣購入大量嶄新設備，瑞士專業自行車商BMC製造的全新自行車，並將採用品牌經典的帝舵紅色為主視覺，並配備BMC的先進技術。目前車隊正備戰2023、並劍指2024的國際頂級大賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言