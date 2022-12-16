TUDOR職業自行車隊再升級 備戰2023放眼2024頂級大賽

運動場上分秒必爭的賽事常與時間、競爭、精準息息相關。鐘表品牌帝舵（TUDOR）宣布，將由知名車手Fabian Cancellara領軍、全新升級的UCI洲際車隊與20位車手，將投入2023年的職業賽季，與全世界的好手們、一較高下。

帝舵的同名自行車隊（The TUDOR Pro Cycling Team）是在2022年成立，現今包含15位新加盟的車手與5位回歸車手，是由曾獲兩次奧運金牌、四次世界冠軍的瑞士職業好手Fabian Cancellara所指導、並由另一位職業好手Sebastian Deckert擔任總教練。