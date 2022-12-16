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TUDOR職業自行車隊再升級 備戰2023放眼2024頂級大賽

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
身為帝舵品牌好友的Fabian Cancellara，也曾配戴上Pelagos 39潛水表在個人IG大秀簡約的型男穿搭造型。圖 / TUDOR提供、翻攝自 IG @ fabian_cancellara
身為帝舵品牌好友的Fabian Cancellara，也曾配戴上Pelagos 39潛水表在個人IG大秀簡約的型男穿搭造型。圖 / TUDOR提供、翻攝自 IG @ fabian_cancellara

運動場上分秒必爭的賽事常與時間、競爭、精準息息相關。鐘表品牌帝舵（TUDOR）宣布，將由知名車手Fabian Cancellara領軍、全新升級的UCI洲際車隊與20位車手，將投入2023年的職業賽季，與全世界的好手們、一較高下。

帝舵的同名自行車隊（The TUDOR Pro Cycling Team）是在2022年成立，現今包含15位新加盟的車手與5位回歸車手，是由曾獲兩次奧運金牌、四次世界冠軍的瑞士職業好手Fabian Cancellara所指導、並由另一位職業好手Sebastian Deckert擔任總教練。

目前車隊戰果豐碩，例如車隊中的Robin Froidevaux獲得了菁英組公路賽瑞士站冠軍；Nils Brun則拿下U23瑞士站冠軍，而Fabian Weiss則榮獲U23計時賽瑞士站冠軍殊榮。從今年成立以來，TUDOR職業自行車隊已拿下18項冠軍，並30次站上「凸台」、躋身賽事首三位，戰績彪炳。而除了新車手外，車隊同樣購入大量嶄新設備，瑞士專業自行車商BMC製造的全新自行車，並將採用品牌經典的帝舵紅色為主視覺，並配備BMC的先進技術。目前車隊正備戰2023、並劍指2024的國際頂級大賽。

帝舵愛用的黑、白、紅三色與經典的盾牌標誌，構成了TUDOR車衣的高辨識度視覺。圖／TUDOR提供
帝舵愛用的黑、白、紅三色與經典的盾牌標誌，構成了TUDOR車衣的高辨識度視覺。圖／TUDOR提供
TUDOR宣布，品牌的同名職業自行單車隊強勢回歸，不僅將出賽2023年的UCI專業車隊大賽，更將發展洲際車隊（UCI Continental）的培訓隊伍。圖／TUDOR提供
TUDOR宣布，品牌的同名職業自行單車隊強勢回歸，不僅將出賽2023年的UCI專業車隊大賽，更將發展洲際車隊（UCI Continental）的培訓隊伍。圖／TUDOR提供
帝舵的同名自行車隊（The TUDOR Pro Cycling Team）是在2022年成立，由曾獲兩次奧運金牌、四次世界冠軍的瑞士職業好手Fabian Cancellara所指導。圖／TUDOR提供
帝舵的同名自行車隊（The TUDOR Pro Cycling Team）是在2022年成立，由曾獲兩次奧運金牌、四次世界冠軍的瑞士職業好手Fabian Cancellara所指導。圖／TUDOR提供

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