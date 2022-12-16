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要價近40萬！肌膚之鑰高級訂製珠寶系列 超奢華乳霜入列

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
肌膚之鑰40週年高級訂製珠寶系列中，精質乳霜高訂珠寶吊墜。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰40週年高級訂製珠寶系列中，精質乳霜高訂珠寶吊墜。圖／肌膚之鑰提供

當保養品遇上高級訂製珠寶，彼此激盪出最奢華的存在！頂級保養品肌膚之鑰，歡慶40周年的奢華之作，邀請法國珠寶設計師Elie Top合作，推出「肌膚之鑰40週年高級訂製珠寶系列」，將最熱賣的精質乳霜與訂製珠寶結合，創造出乘載在珠寶盒中的乳霜，要價176萬日幣，約台幣39.2萬元，且每個月僅能生產三套，台灣消費者若想購買，可以親洽肌膚之鑰專櫃。

Elie Top以「天際光采」為靈感，從太陽、月亮中擷取元素，並由全球唯二的金工工匠坊製作，鑲嵌不同形狀的純金與鑽石，呈現出結合保養品的璀璨珠寶系列，包括精質乳霜與奢潤唇膏。

其中為精質乳霜特別打造925純銀鍍18K金的璀璨星球珠寶盒、寶盒鑰匙，其中鑰匙設計以太陽吊墜為靈感，鑲嵌40顆鑽石，太陽吊墜鑰匙解鎖珠寶盒後，還能成為隨身配戴的珠寶項鍊。而精質乳霜放在24K純金盤上，展現頂級光芒。

而另款奢潤唇膏，則是搭配珠寶唇膏外盒，以月亮寶石設計，採用925純銀鍍18K金打造唇膏外盒，點綴24K純金閃閃星辰，搭配的雙面鏡，內裝為法國訂製鏡面，外盒為24K純金鑲嵌鑽石，奢華至極，售價715,000元日幣，約台幣15.9萬元。

肌膚之鑰40週年高級訂製珠寶系列：奢潤唇膏。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰40週年高級訂製珠寶系列：奢潤唇膏。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰40週年高級訂製珠寶系列：精質乳霜。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰40週年高級訂製珠寶系列：精質乳霜。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰40週年高級訂製珠寶系列：精質乳霜。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰40週年高級訂製珠寶系列：精質乳霜。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰40週年高級訂製珠寶系列。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰40週年高級訂製珠寶系列。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰40週年高級訂製珠寶系列：精質乳霜珠寶盒。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰40週年高級訂製珠寶系列：精質乳霜珠寶盒。圖／肌膚之鑰提供

珠寶 鑽石

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