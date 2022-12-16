厚外套怎穿不顯胖？富永章胤巧搭Moncler展冬日活力

星二代總是給人青春、星光的想望。先前曾因與超模媽媽富永愛（Ai Tominaga）一同合拍廣告而聲名大噪的富永愛之子、富永章胤，昨日出席義大利時尚品牌Moncler於日本舉辦的盛大派對活動，活動並有日韓模特兒雙人組Taiki和Noah、個性女模畠山千明、二寶媽氣質網紅模特兒辻元舞一同出席，各自以保暖的厚重外套展現出冬日活力。

活動上富永章胤（Akitsugu Tominaga）將絨毛外套刻意半穿脫，並搭配燈芯絨長褲、厚底登山靴，不顯厚重、反而展現出隨性的年輕氣息。日、韓模特兒雙人組Taiki和Noah則分別穿上了軍綠色長外套與動物紋短外套並搭配寬褲，一軍風、一街頭，同時大秀模特兒高個兒的身形優勢。二寶媽氣質網紅模特兒辻元舞則選擇了短版的絨毛超高領外套，從頸部到耳朵的保暖機能一次滿足。同時157公分的她下身再搭配了寬版七分褲裙、厚底高筒靴，進而營造160公分以上視覺，百摺褲裙再拼接以亮面布料，低調不暗沉。

事實上，本次活動正因創立於1952年的Moncler今年邁向品牌70周年，品牌先前在米蘭時裝周期間已於米蘭大教堂舉辦盛大儀式，10月中後再接續和包含Thom Browne、Hiroshi Fujiwara、Rick Owens、Pierpaolo Piccioli、Francesco Ragazzi、Giambattista Valli和Pharrell Williams等七位設計師（品牌），一同打造聯名限量系列，再度引領一波羽絨服的時髦風潮。