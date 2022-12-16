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厚外套怎穿不顯胖？富永章胤巧搭Moncler展冬日活力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
富永章胤出席Moncler 70周年日本派對活動，以雪白色的絨毛外套搭配淺咖啡色燈芯絨長褲，展現冬日的溫心、有型。圖／翻攝自 IG @ akitsugu.t
富永章胤出席Moncler 70周年日本派對活動，以雪白色的絨毛外套搭配淺咖啡色燈芯絨長褲，展現冬日的溫心、有型。圖／翻攝自 IG @ akitsugu.t

星二代總是給人青春、星光的想望。先前曾因與超模媽媽富永愛（Ai Tominaga）一同合拍廣告而聲名大噪的富永愛之子、富永章胤，昨日出席義大利時尚品牌Moncler於日本舉辦的盛大派對活動，活動並有日韓模特兒雙人組Taiki和Noah、個性女模畠山千明、二寶媽氣質網紅模特兒辻元舞一同出席，各自以保暖的厚重外套展現出冬日活力。

活動上富永章胤（Akitsugu Tominaga）將絨毛外套刻意半穿脫，並搭配燈芯絨長褲、厚底登山靴，不顯厚重、反而展現出隨性的年輕氣息。日、韓模特兒雙人組Taiki和Noah則分別穿上了軍綠色長外套與動物紋短外套並搭配寬褲，一軍風、一街頭，同時大秀模特兒高個兒的身形優勢。二寶媽氣質網紅模特兒辻元舞則選擇了短版的絨毛超高領外套，從頸部到耳朵的保暖機能一次滿足。同時157公分的她下身再搭配了寬版七分褲裙、厚底高筒靴，進而營造160公分以上視覺，百摺褲裙再拼接以亮面布料，低調不暗沉。

事實上，本次活動正因創立於1952年的Moncler今年邁向品牌70周年，品牌先前在米蘭時裝周期間已於米蘭大教堂舉辦盛大儀式，10月中後再接續和包含Thom Browne、Hiroshi Fujiwara、Rick Owens、Pierpaolo Piccioli、Francesco Ragazzi、Giambattista Valli和Pharrell Williams等七位設計師（品牌），一同打造聯名限量系列，再度引領一波羽絨服的時髦風潮。

但寬版、蓬鬆的羽絨服、鋪棉長外套如何穿搭才不會變成胖胖「米其林」人？除了Moncler活動上的明星與模特兒，不少品牌也在近年頻頻推出連帽、寬鬆的羽絨或鋪棉外套。例如Burberry的可拆式連帽午夜格紋（Night Check）羽絨外套，以深藍色系午夜格紋，營造出英倫印象；dunhill的千鳥格紋外套則以細膩的千鳥格帶來貴族氣息，並可搭在同色系西裝外套外、保暖兼具正裝效果。Balenciaga的Sporty B Pull-Over Puffer外套則具備寬鬆、長版、寬袖的設計，建議下半身直接搭上寬褲、「以寬搭寬」，營造出不為線條拘束的冬日慵懶free style。

日韓模特兒雙人組Taiki與Noah，一同出席了Moncler 70周年的日本派對活動。圖／翻攝自 IG @ taiki_jp
日韓模特兒雙人組Taiki與Noah，一同出席了Moncler 70周年的日本派對活動。圖／翻攝自 IG @ taiki_jp
Burberry今年發表了全新的「午夜藍（Night Check」格紋，展現出英倫的街頭時髦印象。圖／Burberry提供
Burberry今年發表了全新的「午夜藍（Night Check」格紋，展現出英倫的街頭時髦印象。圖／Burberry提供
富永章胤出席Moncler 70周年日本派對活動，以雪白色的絨毛外套搭配淺咖啡色燈芯絨長褲，展現冬日的溫心、有型。圖／翻攝自 IG @ akitsugu.t（合成圖）
富永章胤出席Moncler 70周年日本派對活動，以雪白色的絨毛外套搭配淺咖啡色燈芯絨長褲，展現冬日的溫心、有型。圖／翻攝自 IG @ akitsugu.t（合成圖）
千鳥格紋外套，73,500元。圖／dunhill提供
千鳥格紋外套，73,500元。圖／dunhill提供
雖然是寬版的格紋外套，搭配在同色系或同格紋的西裝外，具保暖機能，也可在室內外彈性穿脫。圖／dunhill提供
雖然是寬版的格紋外套，搭配在同色系或同格紋的西裝外，具保暖機能，也可在室內外彈性穿脫。圖／dunhill提供
氣質網紅、模特兒辻元舞以八分褲裙搭配厚底高筒靴，讓穿上毛毛外套仍能維持身形比例。圖／翻攝自IG @ mai_tsujimoto
氣質網紅、模特兒辻元舞以八分褲裙搭配厚底高筒靴，讓穿上毛毛外套仍能維持身形比例。圖／翻攝自IG @ mai_tsujimoto
可拆式連帽午夜格紋羽絨外套，69,000元。圖／Burberry提供
可拆式連帽午夜格紋羽絨外套，69,000元。圖／Burberry提供
深色寬版Sporty B Pull-Over Puffer外套，價格店洽。圖／翻攝自Balenciaga官方網站
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模特兒 品牌 保暖

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