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落實永續！蔡凡熙帶逛美體小舖英倫概念店3亮點搶先看

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
蔡凡熙搶先逛THE BODY SHOP美體小舖的「WORKSHOP英倫概念店」。圖／THE BODY SHOP美體小舖提供
蔡凡熙搶先逛THE BODY SHOP美體小舖的「WORKSHOP英倫概念店」。圖／THE BODY SHOP美體小舖提供

永續議題成為顯學，也讓許多品牌更積極投入，英國永續美妝品牌THE BODY SHOP美體小舖，即日起至2023年1月8日，在新光三越信義新天地A8館1F南大門廣場，打造出「WORKSHOP英倫概念店」，積極投入永續概念精神，而帥氣男星蔡凡熙也搶先逛，帶大家發現概念店中的亮點，蔡凡熙在12月17日下午2點，現身擔任一日店長。

在THE BODY SHOP美體小舖的英倫概念店中，可看到品牌的空瓶再生計畫，不只很早就推出空瓶回收，並將與「回收再製」團體合作，將回收空瓶製作成托特包、摺疊傘與筆記本，並跟台灣藝術家合作，另外還與回收玻璃的春池玻璃合作推出玻璃杯，感受各種永續商品。

而THE BODY SHOP美體小舖也強調社區公平交易，目前95%產品來自世界各地的弱勢族群，包括耶誕禮盒、倒數月曆，都來自公平交易的夥伴，連容器也是，採用印度班加羅爾的再生塑膠製成容器，或與尼泊爾加德滿都的Get Paper Industry（GPI）合作，採購的手工紙張和禮品包裝皆來自於廢棄和回收材料。最後在概念店中，更能看出THE BODY SHOP美體小舖的未來店型，大量使用可回收材料，包括塑膠回收製成再生檯面等。

除了永續議題，概念店也打造成英式郵局，也有投遞祝福的英式郵筒、代表耶誕限量香味的柑橘植生牆及露天咖啡座，並有耶誕限定郵票與郵戳，限定周末更有郵務人員於窗口提供郵寄服務。

只要在活動期間內，於WORKSHOP英倫概念店、完成指定拍照打卡步驟及不限金額消費，就可獲贈THE BODY SHOP美體小舖大麻籽護手霜10ml乙支，及特別和插畫創作者阿喵菜市場Market The Cat推出的三款聯名明信片乙張。另也推出一系列周末手作體驗課程。

蔡凡熙搶先逛THE BODY SHOP美體小舖的「WORKSHOP英倫概念店」。圖／THE BODY SHOP美體小舖提供
蔡凡熙搶先逛THE BODY SHOP美體小舖的「WORKSHOP英倫概念店」。圖／THE BODY SHOP美體小舖提供
THE BODY SHOP美體小舖的「WORKSHOP英倫概念店」。圖／THE BODY SHOP美體小舖提供
THE BODY SHOP美體小舖的「WORKSHOP英倫概念店」。圖／THE BODY SHOP美體小舖提供
「WORKSHOP英倫概念店」英式郵筒周末提供現場郵寄服務，蔡凡熙提早將聖誕祝福寄出去。圖／THE BODY SHOP美體小舖提供
「WORKSHOP英倫概念店」英式郵筒周末提供現場郵寄服務，蔡凡熙提早將聖誕祝福寄出去。圖／THE BODY SHOP美體小舖提供

品牌 蔡凡熙 加德滿都

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