落實永續！蔡凡熙帶逛美體小舖英倫概念店3亮點搶先看

永續議題成為顯學，也讓許多品牌更積極投入，英國永續美妝品牌THE BODY SHOP美體小舖，即日起至2023年1月8日，在新光三越信義新天地A8館1F南大門廣場，打造出「WORKSHOP英倫概念店」，積極投入永續概念精神，而帥氣男星蔡凡熙也搶先逛，帶大家發現概念店中的亮點，蔡凡熙在12月17日下午2點，現身擔任一日店長。

在THE BODY SHOP美體小舖的英倫概念店中，可看到品牌的空瓶再生計畫，不只很早就推出空瓶回收，並將與「回收再製」團體合作，將回收空瓶製作成托特包、摺疊傘與筆記本，並跟台灣藝術家合作，另外還與回收玻璃的春池玻璃合作推出玻璃杯，感受各種永續商品。

而THE BODY SHOP美體小舖也強調社區公平交易，目前95%產品來自世界各地的弱勢族群，包括耶誕禮盒、倒數月曆，都來自公平交易的夥伴，連容器也是，採用印度班加羅爾的再生塑膠製成容器，或與尼泊爾加德滿都的Get Paper Industry（GPI）合作，採購的手工紙張和禮品包裝皆來自於廢棄和回收材料。最後在概念店中，更能看出THE BODY SHOP美體小舖的未來店型，大量使用可回收材料，包括塑膠回收製成再生檯面等。

除了永續議題，概念店也打造成英式郵局，也有投遞祝福的英式郵筒、代表耶誕限量香味的柑橘植生牆及露天咖啡座，並有耶誕限定郵票與郵戳，限定周末更有郵務人員於窗口提供郵寄服務。