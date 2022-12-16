7-ELEVEN「年菜預購」集結13家星級飯店、米其林美食

金兔年將迎來長達10天的假期，邊境解封預期有不少旅居海外的民眾返鄉過節，帶動春節團圓年夜飯與走春送禮的需求倍增。為方便民眾就近採購外帶年菜以及特色伴手禮，7-ELEVEN透過預購平台及實體門市線上線下整合，以「錢兔似錦」為主題，推薦「星級年菜」、「肖像禮盒」、「名店伴手禮」、「寵物年菜」4大春節結構，集結13家星級飯店加上米其林美食，打造在地最大的春節選物平台。

根據7-ELEVEN內部銷售觀察，消費者選購年菜偏愛購買佛跳牆、雞湯、魚料理等傳統料理，除名店餐廳外，星級飯店、米其林推薦餐廳也深受青睞。7-ELEVEN預購誌年菜主打「星級年菜」，網羅紫艷餐廳、君悅酒店、涵碧樓、晶華酒店等13家星級飯店、米其林餐盤推薦餐廳，推出獨家限定商品，即日起至2023年2月3日年菜預購誌指定商品可享任選3件92折優惠。除了透過門市訂購，也可使用「i預購」平台下單。

台北君悅酒店「君悅臻選精燉花膠火烔雞湯」選用上好土雞、嚴選花膠、加入干貝、金華火腿、娃娃菜等珍貴食材，湯頭醇厚不膩口，售價899元；由國際五星飯店旗下紫艷餐廳主廚監製的「煙燻沙薑風味春雞」以及「孜然BBQ燒烤豬肋排」、米其林餐盤推薦的「膳馨香薑樹子鮮鱸魚」，免千元就能無痛入手。

針對過年圍爐必吃的佛跳牆則首次攜手涵碧樓自有品牌涵碧生活推出「涵碧上湯一品佛跳牆」，售價2,688元，絕對是老饕首選。此外，7-ELEVEN年菜預購也針對茹素者規畫素食年菜專區，推薦唯一連續5年榮獲必比登推薦的蔬食餐廳推出「祥和蔬食福兔進寶年菜組」，售價1,380元。 「i預購」平台則攜手「林聰明沙鍋鮭魚頭」、「台中刁民秘罈酸菜魚」、「熊家萬巒豬腳香腸」等名店料理，免排隊也能輕鬆上桌。

兔年適逢閏2月，7-ELEVEN預購誌也準備多款豬腳料理，首推豬腳名店「海鴻萬巒豬腳」，另有「紅豆食府紅燒元蹄」、「鄧師傅元寶花生」、「大嬸婆冰糖酒粕萬巒豬腳」等傳統特色名店，想換換口味也可選購「金色三麥德國豬腳」，為長輩添福添壽。

寵物飼養人數逐年成長、寵食朝擬人化趨勢發展，瞄準近200億寵物食品商機，7-ELEVEN今年春節主打全新結構，推出十餘款的寵物年菜及禮盒新選擇。門市預購誌主打寵物年菜推出狗狗貓貓皆可食用的「Dr.odin寵物雞腿」，原汁原味蒸煮入口即化；「Abao狗吉跳牆」開封即食超方便，一起享用圍爐儀式感。門市則以送禮需求為主，3款禮盒集結汪喵星球、怪獸部落、HeroMama等名店推出寵物專屬禮盒，毛小孩們享用專屬佛跳牆、蒸鮮雞腿、鮮食包還能加贈開運好禮。

7-ELEVEN指出，春節為全年禮盒銷售最高峰，占全年銷售達6成以上，其中又以「特色肖像」、「獨家贈禮」、「話題名店」3大類別最受到消費者青睞，尤其立體肖像禮盒還能背上身變成潮流配件，零食蛋捲類的食品每年都榜上有名。今年集結美樂蒂、好想兔、蠟筆小新、角落小夥伴肖像禮盒，側背、存錢筒多種用途；還有全市場獨家的巨型經典六角禮盒，經典零食附上小熊造型撲克牌，走春送禮或是交換禮物都超有面子。

OPEN!家族全員換兔年新裝，推出應景的兔年春節禮盒，首推「OPEN!戳戳樂開運禮盒」，4X4宮格戳戳樂，好吃又好玩，售價350元；大小朋友都愛的「元本山OPEN!綜合海苔」，香脆海苔X堅果夾心，附贈飛鏢盤，售價360元；「雪之戀OPEN!一口蛋捲」附贈撲克牌，售價369元；另有首度推出3層抽屜的「OPEN!吃甜甜年糖禮盒」以及「OPEN!綜合米果禮盒」。