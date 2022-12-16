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德國耶誕市集明後天登場 到新北市民廣場體驗傳統美食

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
各式各樣道地的德國美食，絕對讓人看了食指大動 。圖／新北市觀旅局提供
各式各樣道地的德國美食，絕對讓人看了食指大動 。圖／新北市觀旅局提供

冬季慶典「2022新北歡樂耶誕城」今年首度與德國經濟辦事處合作，明天、周日上午11點至晚間10點，在新北市市民廣場舉辦「德國耶誕市集」，集結52家最具德國文化特色攤販，現場包含德國傳統美食、節慶小物等，與民眾共度異國風情的雪白耶誕城。

新北市府觀旅局表示，德國經濟辦事處已連續3年在台灣舉辦耶誕市集，今年首度攜手新北歡樂耶誕城，將德國代表性美食「德國豬腳」、講究手工製作的「德國香腸燉肉堡」，還有傳統耶誕節慶甜點「史多倫」、「德國啤酒」及豐富香料配方調製的「熱紅酒」等搬來新北市的市民廣場，讓民眾能在耶誕節前夕，與親朋好友相約一起感受歐洲耶誕氛圍的周末假日。

除德國美食之外，市集更販售各式德國產品，包含節慶佈置裝飾品、廚具、家電用品、織品等，吃喝玩樂皆能在12月17日、18日一次滿足，「德國耶誕市集」限定兩天免費入場，歡迎民眾一起到「2022新北歡樂耶誕城」，體驗與眾不同的耶誕過節氛圍。更多「2022新北歡樂耶誕城」相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

現場將販售充滿耶誕氛圍的裝飾品，讓民眾也可以營造屬於自己的耶誕氛圍 圖／新北市觀旅局提供
現場將販售充滿耶誕氛圍的裝飾品，讓民眾也可以營造屬於自己的耶誕氛圍 圖／新北市觀旅局提供

德國 歡樂耶誕城

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