Yahoo奇摩購物「精品節」開跑！百大品牌、數十萬件精品5折起、二手精品競標1元起

鑽飾業績年增6倍、時尚品買氣滾燙！二手市場看俏業績翻倍漲Coach、LV奪下2022精品熱銷冠亞軍限時加碼滿3千送3百、購衷心最高16%回饋、App購回饋再送3%保值經典款、超火紅小廢包 平時缺貨搶不到的熱賣話題單品就在這裡買！

近年疫情、通膨等經濟議題不斷，精品市場買氣卻不減反增！Yahoo奇摩購物引領業界首創「精品真品保險」服務[1]，提供千萬保障，加上年末最大檔優惠強力助攻，帶動今年雙11整體精品業績月成長超過五成[2]。市場報告指出今年Z世代[3]消費者年成長近4成[4]增幅最大，年輕世代成為精品消費勢力中最大黑馬；講求保值及CP值的千禧世代[5]則為二手精品市場中最活躍的買/賣家。綜觀平台數據，Yahoo奇摩發現精品消費力以女性為大宗佔8成，客單價年成長15%，也觀察到近期二手精品店家業績翻倍成長[6]；而精品消費力最高城市排行則以台北市居冠，特別的是今年新竹縣市拿下第二與第三名，而新竹縣首度躍升至前三大，顯示新竹地區含金量高，精品消費力驚人[7]。

Yahoo奇摩購物發現精品市場消費M型化，高端及輕奢商品皆大受歡迎。 圖／Yahoo奇摩購物 提供

Yahoo奇摩購物盤點平台精品品牌熱銷榜，今年由Coach、LV奪下冠、亞軍，精品市場消費M型化，高端及輕奢商品皆大受歡迎。可保值抗漲的高單商品如黃金持續熱賣、鑽飾因疫情逐漸解封、婚嫁需求增加推升業績年成長6倍[8]，愛馬仕柏金包、LV經典包款更成秒殺熱銷款。此外，今年迷你「小廢包」、「半月包」延燒，成為2022年必備包款，因經濟緊縮影響，價格較好入手、輕巧好攜帶的話題穿搭單品、皮夾及造型配件等表現亮眼，吸引年輕世代喜愛，帶動平台Longchamp單月業績攀升超過6成，輕奢款Coach手機包業績月成長近3成[9]，Tiffany&Co. Smile微笑項鍊短短一周熱搜量成長1.4倍[10]，成為年末時節跑趴必備單品。

Yahoo奇摩購物瞄準這股精品消費潛力與需求，整合旗下Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城、Yahoo奇摩拍賣三大平台聯手出擊，即日起至明年1/1推出「Yahoo奇摩潮流精品購物節」，集結市場九成以上、超過上百家歐美與日系精品品牌，匯聚年度熱銷排行、二手排行、潮流與話題單品等數十萬件商品，推出「優惠下殺5折起」、「二手精品拍賣一元起標競標」，12/18前更限時加碼祭出 「全站單日消費滿3000以上送300，每日最高回饋1500」、「購衷心會員加碼最高享16%回饋」、「指定信用卡消費最高回饋10%」、透過最新版本「Yahoo奇摩App『購回饋』結帳，即可享Yahoo奇摩購物中心全站商品強力加碼3%超贈點回饋」等多項優惠。平時缺貨搶不到的經典商品如CHANEL經典菱格鍊帶斜背包、Louis Vuitton NEONOE經典花紋水桶包及超火紅話題單品免排隊上網就能買到，讓消費者在歲末年終輕鬆省荷包、入手夢幻逸品！

Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城、Yahoo奇摩拍賣三大平台聯手出擊，推出「Yahoo奇摩潮流精品購物節」。 圖／Yahoo奇摩購物 提供

Yahoo奇摩精品節必BUY商品推薦：1.【CELINE】羊皮飾邊鍊帶斜背包原價34,000元，特價31,212元（Yahoo奇摩購物中心）2.【BURBERRY】英倫格紋雙面羊毛斗篷披肩原價30,000元，特價19,900元（Yahoo奇摩購物中心）3.【SOPHIA】艾莉絲18K金鑽石項墜原價110,800元，特價72,020元（Yahoo奇摩購物中心）4.【Louis Vuitton】經典印花皮革拼接翻蓋斜背鍊包原價107,396元，特價106,796元（Yahoo奇摩超級商城）5.【CHANEL】黑白經典小流浪包即日起1元起標，12/18 22:00結標（Yahoo奇摩拍賣）6.【GUCCI】MINI MARMONT鏈包即日起1元起標，12/18 22:00結標（Yahoo奇摩拍賣）

[1]2016年引領業界攜手保險業合作推出[2]此數據為2022/11月對比去年同月份[3]泛指1995-2009年間出生的世代[4]此數據為2022/1-10月對比去年，出處來源參考2022年The RealReal精品轉售報告[5]泛指1980年與2000年間出生的世代[6]此數據為2022/10/1-11/27對比去年同期[7]此數據為2022/1/1-11/30對比去年同期[8]此數據為2022/11月對比去年同期[9]此數據區間為11/1-11/30對比10/2-10/31[10]此數據區間為2022/11/1~11/20 對比去年同期

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