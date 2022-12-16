限量1萬組！2大超商買App Store實體卡限時2週加碼10%

App Store實體卡加碼10%回饋活動又來了！平常習慣隨時來點音樂、把握工作空檔來場手遊紓解壓力、空閒時追部好劇的你，絕不能錯過這個預先購買儲值享回饋的最佳機會。

即日起至12月27日止，只要至全台7-ELEVEN或全家便利商店各門市購買單張1,000元面額（含）以上的實體App Store卡，即加贈10%回饋。可用於蘋果所推出的訂閱式服務，包含Apple Music、遊戲平台Apple Arcade、Apple TV+和iCloud雲端儲存空間，用戶能購買並將金額先存入Apple ID中逐月扣款，禮輕情意重的App Store實體卡也非常適合拿來送給親朋好友使用。