限量1萬組！2大超商買App Store實體卡限時2週加碼10%
App Store實體卡加碼10%回饋活動又來了！平常習慣隨時來點音樂、把握工作空檔來場手遊紓解壓力、空閒時追部好劇的你，絕不能錯過這個預先購買儲值享回饋的最佳機會。
即日起至12月27日止，只要至全台7-ELEVEN或全家便利商店各門市購買單張1,000元面額（含）以上的實體App Store卡，即加贈10%回饋。可用於蘋果所推出的訂閱式服務，包含Apple Music、遊戲平台Apple Arcade、Apple TV+和iCloud雲端儲存空間，用戶能購買並將金額先存入Apple ID中逐月扣款，禮輕情意重的App Store實體卡也非常適合拿來送給親朋好友使用。
用戶購買App Store實體卡後於已登入之Apple ID裝置打開App Store App，點選使用者的照片按鈕，選取「兌換禮品卡或代碼」將背面16位數代碼以輸入或相機掃描的方式兌換，就能收到簡訊發送加碼的10%回饋兌換碼。每張實體卡最高面額6,000元，每個手機門號於本次活動期間最多可兌換3次回饋，等同於最高能享有1,800元的回饋點數。趕快把明年的遊戲課金學費、Pro級修圖App、各種訂閱服務費用趁機一次儲值好最划算。
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