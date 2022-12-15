蔡依林監製！全聯推4款巧克力聯名甜點 外型樸實怪美的

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯年末最強檔推出4款We Sweet × 皇后陛下Your Majesty × UGLY BEAUTY聯名甜點。圖／全聯福利中心提供
全聯年末最強檔推出4款We Sweet × 皇后陛下Your Majesty × UGLY BEAUTY聯名甜點。圖／全聯福利中心提供

甜在嘴裡、療癒在心裡的巧克力季又來了！全聯宣布自有甜點品牌We Sweet期間限定與天后Jolin蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名合作，12月16日起至2023年2月2日推出4款巧克力聯名甜點，不僅原料升級，外包裝更是時尚質感加分，巧克力控以及粉絲們快來嚐鮮。

「皇后陛下Your Majesty」為Jolin蔡依林和友人於2015年創立的翻糖蛋糕品牌，此次首度與通路合作，加入「UGLY BEAUTY」怪美的概念，呼應巧克力的苦與甜，也讓粉絲們免排隊、免預定，只要來全聯就能品嚐由Jolin監製的巧克力甜點。4款聯名甜點包括經典不敗的「巧克力長條蛋糕」、夾入濃黑可可脆酷粒口感超驚喜的「巧克力千層捲」、層次豐富無敵超值的「巧克力慕斯蛋糕」，以及邪惡度滿分的「巧克力布蕾盒」，都是屬於純度偏高、苦甜巧克力的成熟大人風格。

而除了藝人加持，這次巧克力原料也升級，使用全球最高標準的比利時巧克力，來自於可可追溯巧克力計畫的原料，特別之處在於靠近可可農民的種植地成立在地「收成發酵中心」，由可可發酵專家監測發酵過程並不斷進行修正。確保提供可可愛好者品質穩定的美味巧克力外，可可農民加入計畫還可獲得每公斤歐元10分的回饋（約等於新台幣4元），增加農民更多收入，同時也創造高品質巧克力成就農民與消費者雙贏價值。

巧克力長條蛋糕，巧克力戚風蛋糕夾以比利時貝可拉艾瑪黑巧克力55%製成的巧克力甘納許，並搭配巧克力奶油。售價109元，12月24、25日特價95元。圖／全聯福利中心提供
巧克力長條蛋糕，巧克力戚風蛋糕夾以比利時貝可拉艾瑪黑巧克力55%製成的巧克力甘納許，並搭配巧克力奶油。售價109元，12月24、25日特價95元。圖／全聯福利中心提供
巧克力千層捲，售價129元，12月17、18日特價114元。嚴選比利時百年巧克力，以52℃熟成秘融成可可奶油慕斯，裹上濃黑可可脆酷粒，並以可可薄餅皮展現柔嫩絲滑的口感。圖／全聯福利中心提供
巧克力千層捲，售價129元，12月17、18日特價114元。嚴選比利時百年巧克力，以52℃熟成秘融成可可奶油慕斯，裹上濃黑可可脆酷粒，並以可可薄餅皮展現柔嫩絲滑的口感。圖／全聯福利中心提供
巧克力布蕾盒，售價159元，底層為黑巧克力布蕾, 使用70%的巧克力製作，中間加入鮮奶油，上層放上法式傳統巧克力蛋糕，最上層灑上厚防潮可可粉。圖／全聯福利中心提供
巧克力布蕾盒，售價159元，底層為黑巧克力布蕾, 使用70%的巧克力製作，中間加入鮮奶油，上層放上法式傳統巧克力蛋糕，最上層灑上厚防潮可可粉。圖／全聯福利中心提供
此次巧克力季聯名商品不僅原料升級，外包裝更是時尚質感加分。記者黃筱晴／攝影
此次巧克力季聯名商品不僅原料升級，外包裝更是時尚質感加分。記者黃筱晴／攝影
巧克力慕斯蛋糕，售價169元，嚴選比利時巧克力製作，夾層拌入杏仁脆餅與布蕾，上層撒上可可及糖粉。圖／全聯福利中心提供
巧克力慕斯蛋糕，售價169元，嚴選比利時巧克力製作，夾層拌入杏仁脆餅與布蕾，上層撒上可可及糖粉。圖／全聯福利中心提供

巧克力 可可 甜點

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