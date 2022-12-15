蔡依林監製！全聯推4款巧克力聯名甜點 外型樸實怪美的

甜在嘴裡、療癒在心裡的巧克力季又來了！全聯宣布自有甜點品牌We Sweet期間限定與天后Jolin蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名合作，12月16日起至2023年2月2日推出4款巧克力聯名甜點，不僅原料升級，外包裝更是時尚質感加分，巧克力控以及粉絲們快來嚐鮮。

「皇后陛下Your Majesty」為Jolin蔡依林和友人於2015年創立的翻糖蛋糕品牌，此次首度與通路合作，加入「UGLY BEAUTY」怪美的概念，呼應巧克力的苦與甜，也讓粉絲們免排隊、免預定，只要來全聯就能品嚐由Jolin監製的巧克力甜點。4款聯名甜點包括經典不敗的「巧克力長條蛋糕」、夾入濃黑可可脆酷粒口感超驚喜的「巧克力千層捲」、層次豐富無敵超值的「巧克力慕斯蛋糕」，以及邪惡度滿分的「巧克力布蕾盒」，都是屬於純度偏高、苦甜巧克力的成熟大人風格。