姚愛寗 如MIKIMOTO珍珠的溫柔光芒 用禮物紀錄情感交流

2022年，我們在螢光幕上看到姚愛寗的時間也許比較少，但這位才華洋溢的女孩，卻透過攝影、聲音等不同的媒介，讓我們更親近她的內在世界了。「今年是我非常入世的一年，很積極地和這個世界交流。當然發生了很多事情，最主要的原因是因為我是演員，如果我一直把自己關起來，會很難幫助角色被大家看見，」她眨著清澈的大眼睛說，「像攝影集、裡面還有文字，是某程度的自我揭露；podcast也是自我揭露，其實都是為了讓我更敞開地去表演。」

●轉變中的日系透明感女孩 首飾配搭露端倪

姚愛寗說，自己最早是因為拍戲準備角色的時候認識到MIKIMOTO這個品牌，近期則是因為自己非常欣賞的日本影帝菅田將暉代言全新黑珍珠系列「PASSIONOIR」形象短片和照片發現到珍珠有別以往的中性魅力。

除了喜歡的演員，她喜愛的打扮分格也很日系。拍攝時她一看到MIKIMOTO和川久保玲聯名的珍珠珠寶就深深被吸引，眼睛整個亮了起來，「我喜歡看起來剪裁很大方簡單但有設計感的服裝，像川久保玲！」而穿著既然是一種個人個性的表達，「自己的個性有在轉變，所以配戴（首飾）的方式也有些轉變... 以前個性很低調，現在喜歡有趣一點，就會搭配的比較多，」她說，像這次拍攝以M Code銀色系珍珠珠寶和針織短裙的搭配，其實就很像她平常自己會穿戴的風格，珠寶的設計簡約俐落；而MIKIMOTO粉紅金色的Les Pétales Place Vendôme Rosés系列玫瑰花瓣珍珠珠寶，則是她以往較少嘗試的柔美成熟風。

這次配戴的耳骨夾，都是姚愛寗親自挑選，也是平常她自己最常配戴的珠寶類型。秀氣纖細的款式意外地並非她所好，「私底下的穿著和喜好是比較有個性的款式，很多人都說和臉不像，」她笑說，「假如說，攝影集《みつめ》如果是一件MIKIMOTO珍珠珠寶，我覺得就很像我這次配戴黑色金屬上面有顆珍珠的耳骨夾，因為書的封面是一隻眼睛，兩者都有簡約但很強烈的風格。」

●把自己打開擁抱世界 接受贈送禮物

她也透露，其實以往很少過節過生日，禮物的收送自然就更少，直到近年來慢慢打開自己，才開始會跟朋友過節聚會或相約慶生。她回憶近幾年的耶誕節，去年在工作中渡過，前年更是閉關到山上去做瑜伽，在氣溫零下的冬天山林中，真的是非常難忘。「今年會在耶誕夜透過podcast宇宙小姐舉辦現場live，邀請粉絲一起在一年的最後可以相聚，」姚愛寗回憶自己至今印象最深刻的禮物，應該是高中好姐妹親手織的圍巾。除了擺放珠寶的可愛小熊收納盤、或是旗艦店專賣的頸霜等熱門禮品，如果今年能收到MIKIMOTO的珠寶，會希望是哪一件珠寶？「有人送我都好！當然，這麼貴重的心意，會希望從自己愛的人手中收到。」