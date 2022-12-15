都會休閒的當代紳士 BERLUTI以春夏男裝演繹皮革工藝

源自義大利的高端紳士時尚品牌Berluti今於台北101發表最新2023春夏系列。本季的設計融會休閒度假氣息，以品牌在優質皮革、 Patina古法染色與色彩運用方面的藝術造詣，創作出一系列全新印花、色調與質地的面料與配飾，並巧妙融合硬朗線條、正式剪裁與實用功能，為都會日常型男的衣櫥注入休閒氣息。

整體服裝由天藍色、薄荷綠、駝色等陽光色系與水泥灰、沙色和米色等柔和色系的組成，並運用大量牛仔丹寧面料和少許原創印花圖案。針對新季推出一系列都會型男，包括清爽的亞麻西裝、雙面羊絨西裝外套、西裝褲、Harrington棒球外套、飛行外套和無袖長背心等，品牌最具代表性的Patina、Scritto、Un Jour元素等都出現在這些單品的細節上，尤其是原本鐫刻在鞋履和皮件上的Scritto圖紋，這次更大量出現在外套、風衣、甚至針織衫和襯衫上。

包款部分，Premier Jour、Viaggio、E'Mio 和 Nino Duo等經典袋款推出全新升級版本， 採用色調迥異的漸變patina古法染色創作出深具辨識度的橄欖綠、阿威羅藍和西恩納紅。全新Andy斜背包採用可可棕Venezia皮革製成，輪廓與細節設計以標誌性的Andy樂福鞋為靈感，是由Olga Berluti為普普藝術大師Andy Warhol親自設計。部份包款採用棋盤拼接工藝製作，有的皮革邊緣的色調會呈現或淺或深的漸變效果，Jour Softy系列中Postino和Perspective Neo兩款全新公事包，以更柔軟方便攜帶的Venezia皮革製作。