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都會休閒的當代紳士 BERLUTI以春夏男裝演繹皮革工藝

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Berluti發表2023年春夏系列。圖／BERLUTI提供
Berluti發表2023年春夏系列。圖／BERLUTI提供

源自義大利的高端紳士時尚品牌Berluti今於台北101發表最新2023春夏系列。本季的設計融會休閒度假氣息，以品牌在優質皮革、 Patina古法染色與色彩運用方面的藝術造詣，創作出一系列全新印花、色調與質地的面料與配飾，並巧妙融合硬朗線條、正式剪裁與實用功能，為都會日常型男的衣櫥注入休閒氣息。

整體服裝由天藍色、薄荷綠、駝色等陽光色系與水泥灰、沙色和米色等柔和色系的組成，並運用大量牛仔丹寧面料和少許原創印花圖案。針對新季推出一系列都會型男，包括清爽的亞麻西裝、雙面羊絨西裝外套、西裝褲、Harrington棒球外套、飛行外套和無袖長背心等，品牌最具代表性的Patina、Scritto、Un Jour元素等都出現在這些單品的細節上，尤其是原本鐫刻在鞋履和皮件上的Scritto圖紋，這次更大量出現在外套、風衣、甚至針織衫和襯衫上。

包款部分，Premier Jour、Viaggio、E'Mio 和 Nino Duo等經典袋款推出全新升級版本， 採用色調迥異的漸變patina古法染色創作出深具辨識度的橄欖綠、阿威羅藍和西恩納紅。全新Andy斜背包採用可可棕Venezia皮革製成，輪廓與細節設計以標誌性的Andy樂福鞋為靈感，是由Olga Berluti為普普藝術大師Andy Warhol親自設計。部份包款採用棋盤拼接工藝製作，有的皮革邊緣的色調會呈現或淺或深的漸變效果，Jour Softy系列中Postino和Perspective Neo兩款全新公事包，以更柔軟方便攜帶的Venezia皮革製作。

而品牌最受喜愛的鞋履也以同樣精湛的工藝打造，並融合正式和休閒。每一雙鞋履均由一整塊完整皮革製成，拼接效果與切口和明線完美契合，例如Démesure系列標誌性的Alessandro牛津鞋。換上橡膠鞋底的Lorenzo樂福鞋，散發開車鞋的氣息，因而自然地被命名為Lorenzo Drive。天鵝絨般的Camoscio麂皮鞋面及其鞋底均飾有Scritto圖案，提供胡椒棕（Pepper）、海軍藍（Navy Blue）和維索內淺棕色（Visone）多色選擇，以及加長厚底皮革款。而鐵粉紳士最開心的絕對是：Andy樂福鞋首度換上柔軟皮革鞋底，Galet鞋款重現江湖。

Scritto圖紋無疑是品牌標誌性符號被重新詮釋的絕佳典範，本季點綴在棒球外套上。 圖／BERLUTI提供
Scritto圖紋無疑是品牌標誌性符號被重新詮釋的絕佳典範，本季點綴在棒球外套上。 圖／BERLUTI提供
這一季經典包款以色調迥異的漸變patina古法染色製作成。圖／BERLUTI提供
這一季經典包款以色調迥異的漸變patina古法染色製作成。圖／BERLUTI提供
休閒的氛圍貫穿了一整個系列，透過天藍色、薄荷綠、駝色等陽光色系與水泥灰、沙色和米色等柔和色系的融合，令人耳目一新。圖／BERLUTI提供
休閒的氛圍貫穿了一整個系列，透過天藍色、薄荷綠、駝色等陽光色系與水泥灰、沙色和米色等柔和色系的融合，令人耳目一新。圖／BERLUTI提供
Jour Softy系列中Postino和Perspective Neo兩款全新公事包，以更柔軟方便攜帶的Venezia皮革製作。圖／BERLUTI提供
Jour Softy系列中Postino和Perspective Neo兩款全新公事包，以更柔軟方便攜帶的Venezia皮革製作。圖／BERLUTI提供
Venezia皮革上所展現的一系列充滿夏日活力的色調，有力地拓展了Berluti極富想像力的色彩版圖。圖／BERLUTI提供
Venezia皮革上所展現的一系列充滿夏日活力的色調，有力地拓展了Berluti極富想像力的色彩版圖。圖／BERLUTI提供
在2023年春夏系列中，Berluti呈現經典且優雅的現代輪廓，背後的精髓是品牌在優質皮革、 Patina古法染色與色彩運用。圖／BERLUTI提供
在2023年春夏系列中，Berluti呈現經典且優雅的現代輪廓，背後的精髓是品牌在優質皮革、 Patina古法染色與色彩運用。圖／BERLUTI提供
全新Andy斜背包採用可可棕Venezia皮革製成。圖／BERLUTI提供
全新Andy斜背包採用可可棕Venezia皮革製成。圖／BERLUTI提供

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