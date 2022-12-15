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UNIQLO邀NFT創作者串連虛實邊境 讓潮流服飾跨進元宇宙

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO首度攜手三位台灣NFT項目創作方，打造全球獨賣的NFT藝術UTme系列服飾。圖／UNIQLO提供
UNIQLO首度攜手三位台灣NFT項目創作方，打造全球獨賣的NFT藝術UTme系列服飾。圖／UNIQLO提供

歡迎光臨UNIQLO的「元宇宙」！品牌首度攜手三位台灣NFT項目創作方，打造全球獨賣的NFT藝術UTme!系列。結合台灣在地民俗文化及應景節慶元素進行創作，讓獨一無二的文化創造力從此不再僅存在於虛擬邊境，消費者也能輕鬆穿上身。

UNIQLO也跟上元宇宙浪潮，不同的是，品牌沒有打算炒作NFT，反倒是邀請了在地的三個創作方，包括「八仙」、「Godpod」和「0x0」，一起打造全球獨賣的藝術UTme!系列圖案，讓每個人都能挑選印製。像是八仙就重新詮釋了融合傳統文化與民間習俗的元素，凸顯東西結合、新舊並呈的特色，將繽紛色彩呈現在T恤上，洋溢著歡樂節慶氣氛。而Godpod在虛擬世界中，以心靈的力量治癒彼此為概念，讓每個自我找到歸屬，所以在元宇宙裡能將自己心中的信仰具象化，創作者結合UTme!概念，傳遞正能量，讓每個人都獲得心靈寄託。原生元宇宙的音樂廠牌0x0，則將NFT帶入每個人的日常生活穿搭，帶領大家一起前進元宇宙，探索新的世界。

三個創作方共設計了9款圖樣，其中最受矚目的款式就有「八仙」操刀，為了本次節慶主題特別設計的圖案，讓東方的八仙和西方的耶誕老公公穿越宇宙合而為一，穿上應景的UTme!服飾過節。以及集結東西方各大古文明中的九個神祉，化身成可愛版的「Godpod」形象，期望大家一起歡度新年，帶來無限的祝福和期待。音樂廠牌「0x0」為了這次UNIQLO的合作，特地邀集在元宇宙的專屬藝人Medicine Man、Voize & Ape Wife，一起拍攝了合體宣傳照，充滿歡樂氛圍！而且，為讓消費者更近距離認識NFT藝術創作，UNIQLO特別自即日起到2023年6月４日在台北旗艦店舉辦期間限定的微型展覽，陳列三個台灣NFT項目方的設計特色，人們可以更加領會元宇宙中的無限創意。

UNIQLO UTme!藝術圖案，由八仙創造。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UTme!藝術圖案，由八仙創造。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UTme!藝術圖案，由Godpod創造。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UTme!藝術圖案，由Godpod創造。圖／UNIQLO提供

UNIQLO UTme!藝術圖案，由音樂廠牌「0x0」創造。圖／UNIQLO提供
UNIQLO UTme!藝術圖案，由音樂廠牌「0x0」創造。圖／UNIQLO提供

八仙 UNIQLO

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