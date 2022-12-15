momo購物網公布「2022十大鍋物熱銷榜」！冠軍CP值高又爽口

入冬首波寒流將在本周六報到，momo購物網嗑鍋商機噴發，12月鍋物銷售較去年同期成長5成，特別公布「2022十大鍋物熱銷榜」提供暖食攻略，除了年年熱賣的酸白菜鍋、特色名店麻辣鍋、沙鍋魚頭上榜之外，適合個人獨享的牛肉鍋物、養生湯也躍升選購人氣焦點。今年的湯品霸主由「康寶火鍋湯底－濃醇番茄」奪下冠軍，嚴選鮮甜番茄熬製濃湯，是最受歡迎新口味；年度黑馬「真果食希望手作坊－古法甕釀酸白菜」為暢銷亞軍，日本直送「Amy的私人廚房推薦－北海道根昆布濃縮高湯」則排行第三名。看準寒冬暖胃商機，momo購物網12月26日至2023年1月19日推出「火鍋季」活動，限時下殺4折起。

momo購物網「2022十大鍋物熱銷榜」中，滋味清甜、酸中回甘的「蔬菜鍋底」及「酸白菜鍋」是闔家團聚的暖胃首選，熱銷冠軍為「康寶火鍋湯底－濃醇番茄」，全新濃醇番茄風味，清爽酸甜極具特色，單月狂銷超過5,000包；網購月銷萬包的熱賣亞軍「真果食希望手作坊－古法甕釀酸白菜」酸勁爽口不刺激味蕾；排行第十名則是米其林必比登推薦「雙月酸菜白玉湯」，含豐富金針菇及豆皮配料，個人獨享最滿足。

近年主打滋補養身的牛肉鍋物及養生湯大受青睞，尤其單包裝設計買氣最旺，輕鬆搭配喜好食材即可一人開吃，滿足小家庭及上班族居家快速開鍋需求，席占排行榜三個名次，包含熱賣第七名的momo購物網獨家「大成獨享牛肉湯」，大塊優質牛腩肉佐以濃郁湯頭，紅燒及蕃茄風味雙重滿足；第八名「饗城麻油猴頭杏鮑菇養生湯」以頂級麻油搭配Q彈爽嫩猴頭菇；位居第九名的「五星主廚方政裕－正統澳洲香嫩羊排爐」將澳洲小羔羊排以古法熬製湯頭，加入上等中藥，真材實料無羊羶味。

此外，異國風味湯底也是話題焦點，如熱銷第三名的日本原裝進口「Amy的私人廚房推薦－北海道根昆布濃縮高湯」只要一湯匙瞬間提升鮮味，堪稱鍋界調味極品；第四名「CJ bibigo韓式湯包」除了最夯的雪濃湯，也有牛肉海帶湯、辣牛肉湯、豆芽明太魚湯等，紮實用料與道地風味讓韓食控欲罷不能。

醇厚勁辣的「麻辣鍋底」深受許多消費者喜愛，如第五名的人氣火鍋名店「老四川雙味鴛鴦湯底」，嚴選招牌麻辣鴨血豆腐湯及養生湯，搭配精美禮盒設計，送禮自用兩相宜。年年榜上有名的「沙鍋魚頭」也不容錯過，像是第六名的嘉義60年老店「林聰明沙鍋魚頭－沙鍋菜湯底」，熬製8小時的豬骨高湯佐以豐富砂鍋菜及特製沙茶醬，香濃潤口。