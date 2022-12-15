「初戀」爆紅八木莉可子 首映穿搭藏心機促進家鄉觀光
日本女星八木莉可子近期因為演出NETFLIX熱播日劇「First Love初戀」爆紅。該劇不僅在台灣蟬聯7日收視冠軍，連啟發此劇創作的宇多田光歌曲「First Love」也再度於排行榜奪冠，連本人都覺得不可思議。在劇中飾演高中時代女主角的八木莉可子是捧紅日本眾多女星的「寶礦力女孩」出身，氣質清新透明，也因此獲封「最新國民初戀」。
今年才21歲的八木莉可子出身日本滋賀縣，是日本國內最大的湖泊「琵琶湖」的所在地，也是著名珍珠培育地點，日前她就曾在社群上分享自己參與推廣滋賀縣觀光的影片，還體驗親手製作珍珠項鍊及親手彩繪手工陀螺。而在「First Love初戀」的日本首映會上，更特地佩戴配戴TASAKI kugel系列與holiday系列中的chants系列的珍珠珠寶搭配一襲紫色蕾絲洋裝，除了舉手投足間散發古典優雅且溫柔的氣息，也巧妙地為家鄉促進觀光。
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