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「初戀」爆紅八木莉可子 首映穿搭藏心機促進家鄉觀光

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
八木莉可子配戴TASAKI珍珠珠寶出席主演人氣影集《初戀First Love》首映會。圖／摘自藝人IG
八木莉可子配戴TASAKI珍珠珠寶出席主演人氣影集《初戀First Love》首映會。圖／摘自藝人IG

日本女星八木莉可子近期因為演出NETFLIX熱播日劇「First Love初戀」爆紅。該劇不僅在台灣蟬聯7日收視冠軍，連啟發此劇創作的宇多田光歌曲「First Love」也再度於排行榜奪冠，連本人都覺得不可思議。在劇中飾演高中時代女主角的八木莉可子是捧紅日本眾多女星的「寶礦力女孩」出身，氣質清新透明，也因此獲封「最新國民初戀」。

今年才21歲的八木莉可子出身日本滋賀縣，是日本國內最大的湖泊「琵琶湖」的所在地，也是著名珍珠培育地點，日前她就曾在社群上分享自己參與推廣滋賀縣觀光的影片，還體驗親手製作珍珠項鍊及親手彩繪手工陀螺。而在「First Love初戀」的日本首映會上，更特地佩戴配戴TASAKI kugel系列與holiday系列中的chants系列的珍珠珠寶搭配一襲紫色蕾絲洋裝，除了舉手投足間散發古典優雅且溫柔的氣息，也巧妙地為家鄉促進觀光。

八木莉可子分享於滋賀縣體驗製作珍珠項鍊的影片。圖／摘自藝人IG
八木莉可子分享於滋賀縣體驗製作珍珠項鍊的影片。圖／摘自藝人IG
八木莉可子分享於滋賀縣體驗製作珍珠項鍊的影片。圖／摘自藝人IG
八木莉可子分享於滋賀縣體驗製作珍珠項鍊的影片。圖／摘自藝人IG
八木莉可子分享於滋賀縣體驗製作珍珠項鍊的影片。圖／摘自藝人IG
八木莉可子分享於滋賀縣體驗製作珍珠項鍊的影片。圖／摘自藝人IG
八木莉可子配戴TASAKI Holiday Collection chants鑽石珍珠櫻花金耳環，17萬5,000元。圖／TASAKI提供
八木莉可子配戴TASAKI Holiday Collection chants鑽石珍珠櫻花金耳環，17萬5,000元。圖／TASAKI提供
八木莉可子配戴TASAKI珍珠珠寶出席主演人氣影集《初戀First Love》首映會。圖／摘自IG @netflixjp
八木莉可子配戴TASAKI珍珠珠寶出席主演人氣影集《初戀First Love》首映會。圖／摘自IG @netflixjp
八木莉可子配戴TASAKI Holiday Collection chants鑽石珍珠櫻花金戒指，12萬1,000元。圖／TASAKI提供
八木莉可子配戴TASAKI Holiday Collection chants鑽石珍珠櫻花金戒指，12萬1,000元。圖／TASAKI提供
八木莉可子分享於滋賀縣體驗製作珍珠項鍊的影片。圖／摘自藝人IG
八木莉可子分享於滋賀縣體驗製作珍珠項鍊的影片。圖／摘自藝人IG
八木莉可子配戴TASAKI kugel鑽石珍珠手環，94,200元。圖／TASAKI提供
八木莉可子配戴TASAKI kugel鑽石珍珠手環，94,200元。圖／TASAKI提供
八木莉可子配戴TASAKI kugel鑽石珍珠雙指戒，10萬3,000元。圖／TASAKI提供
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日本 女星 珠寶

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