吃好料迎新年！萊爾富推「幸福年菜、湯品鍋物」預購

農曆新年倒數1個月，2023年春節將連放10天假，萊爾富看好年菜商機，即起至2023年1月10日推出「幸福年菜」預購專刊，主打名店功夫菜，網羅老字號名店與知名餐飲集團等，滿足饕客味蕾。

萊爾富於門市推出「幸福年菜」預購專刊，精選全台人氣商品，包含「團圓套餐」、「豬事吉祥」、「吃雞起家」、「經典手路」、「萬年餘糧」、「山珍海味」、「王品嚴選」、「佛跳牆」、「圍爐湯品」、「蔬食主義」等10大類，價格從69元的蔬食到2,799元的年菜套餐組合都有，便利消費者輕鬆找到需求品項。

今年萊爾富「幸福年菜」預購專刊，除集結北、中、南特色年菜，也與王品集團合作推出其店內高評價的明星菜色，像是「王品桃木燻鴨胸」嚴選豐富油脂鴨胸，採古法醃漬調味，再以桃木煙燻，散發自然香氣，售價399元；「王品極品海鮮羹」添加干貝、赤肉、蝦仁等豐富食材，搭配豬骨熬製高湯，售價499元。另有提供家庭套餐組合的「王品鴻兔大展滿福宴年菜組」，內含東港櫻花蝦米糕、瑞氣桃木燻鴨胸、醬煨紅燒獅子頭、福滿烏參佛跳牆，適合4～6人享用，售價2,799元。

老店年菜一如既往受消費者青睞，又以經典台式口味為大宗，除了老字號品牌信賴感、菜色口味道地獨特之外，因一般家庭自備不易，因此長年占居市場主流，尤其是總舖師的手路菜備受許多年長者喜愛，像是工序複雜、料多豐富的佛跳牆，一擺上桌即可顯現出節慶的隆重感，是年節餐桌必備。「享點子金龍佛跳牆」承襲台北濱江市場老字號名店「金龍號」獨門配方，含豬骨、芋頭、豬小排、豬腳集各式食材的鮮美於一甕中，湯頭濃郁不膩口、料豐味美，同時也是去年眾多佛跳牆中的人氣熱銷品，今年好評再度乘勢推出，售價1,099元；另一道擁有百位知名部落客口碑推薦的「老協珍海味街烏參佛跳牆」，嚴選上等黑玉烏參，煲以特製台式高湯，售價599元，是平價奢華年菜的絕佳首選。其他手路菜還有「竹南懷舊芋香金沙獅子頭」（售價529元）、「合興糕糰店富貴雙方」（售價479元，優惠價399元），都是過年必吃的應景佳餚，也是去年年菜的熱銷TOP5。

整套搭配的組合套餐也很受歡迎，近年客層更有年輕化趨勢，熱銷價格帶則落在1,200～1,700元間。看準小家庭需求，萊爾富推出適合家庭人數少的懶人圍爐套餐，像是3～4人份的「大甲王記玉兔迎春小套餐，精選店內4道人氣功夫菜，含鴻運佛跳牆、陳年紹興醉蝦、干貝櫻花蝦米糕、雙寶全雞等，售價1,249元；三毛好食集的「小資富貴海陸年菜組」內含富貴什錦絲、醬燒豬棒腿、黃金干貝米糕、經典紅燒海鮮羹、雪蓮子銀耳甜湯等5道佳餚，售價1,299元；「鬍鬚張臻鎮香年菜組」適合4～6人份，內含選用仿土全雞的香菇剝皮辣椒雞湯、干貝櫻花蝦油飯、石板鹹豬肉、蒜味香腸，售價1,500元。

近年健康蔬食當道，萊爾富也精選7道蔬食年菜及1道組合套餐，蔬食年菜包括「三毛好食集藥膳什錦菌菇湯」，湯頭帶有淡淡的當歸香氣，售價259元；「歐米市集蒔樂藜麥鷹嘴豆」嚴選南美洲紅白藜麥，搭配鷹嘴豆、毛豆及初榨橄欖油等，口感清爽，售價109元。年菜組合則有「蘭田迎春團圓蔬食禮盒」，內含養生素佛跳牆、紅燒烤麩年輪、麻油堅果猴頭菇、黑胡椒猴頭菇排、香純黑芝麻糊等，售價799元。