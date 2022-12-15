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台中、高雄大遠百周六大螢幕看「世足季軍賽」邀民眾同樂吶喊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
迎接世足季軍賽，台中大遠百與高雄大遠百12月17日周六晚間同步在一樓廣場Live直播季軍賽事，開放民眾透過超大300吋螢幕一同觀賽。圖／遠百提供
迎接世足季軍賽，台中大遠百與高雄大遠百12月17日周六晚間同步在一樓廣場Live直播季軍賽事，開放民眾透過超大300吋螢幕一同觀賽。圖／遠百提供

讓全世界球迷瘋狂的2022世界盃足球賽，經過四強準決賽之戰後，決賽名單已出爐，季軍賽將在12月17日（六）由克羅埃西亞對上摩洛哥，全球屏息的冠軍戰將在12月18日（日）由阿根廷對決法國。遠東百貨邀球迷一起看球，台中大遠百與高雄大遠百12月17日本周六晚間同步在一樓廣場Live直播季軍賽事，晚上9點開放入場透過300吋大螢幕一同觀賽，為支持的球隊奮力吶喊。

四年一度的世足熱讓全台運動品牌授權商品、周邊活動都動了起來，賽事越接近尾聲高潮，台中大遠百、高雄大遠百本周六晚間10點半推出「台中大遠百世足看華視」、「高雄大遠百世足看華視」Live直播，看精彩的季軍賽到底獎盃由誰抱走？透過眾多球迷一起在大螢幕前集氣觀看，迎接每個精彩進球、防守的高光時刻。

其中台中大遠百前50位入場球迷除了可獲得精美禮品外，現場還準備有花式足球以及街舞派對暖場表演，中場休息時間在廣場大型愛迪達裝置物前進行打卡、有獎徵答等互動活動，還有機會獲得愛迪達所提供專屬好禮。

高雄大遠百參與球迷可享雙重歡樂，第一重「暖心小禮包」，內有充氣加油棒、暖暖包、可樂、美食折價券，限量200份送完為止；第二重「歡樂抽獎」，中場休息時間也可抽精美好禮。

直播 愛迪達 足球

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