快訊

世代交替浪潮吹進議會！全台年輕議員占比出爐 台北不是第一名

屏東某科大浴室驚見四腳獸！眾人包圍喊出來 律師：恐觸法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青青餐廳攜手大三元 「臺港飲食文化嘉年華」華山登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「臺港飲食文化嘉年華」由知名美食文化專家蔡珠兒擔任策展人。記者李政龍／攝影
「臺港飲食文化嘉年華」由知名美食文化專家蔡珠兒擔任策展人。記者李政龍／攝影

財團法人臺港經濟文化合作策進會將於12月17日晚間6點，在華山1914文化創意產業園區中4A舉行「臺港飲食文化嘉年華」，活動由知名美食作家蔡珠兒擔任策展人，請到青青餐廳主廚施建發（阿發師）攜手大三元酒樓，以「辦桌」方式展開對話，呈現台港料理背後的文化底蘊，活動將邀請國內各界人士及在台港人等150人共襄盛舉。

蔡珠兒表示，這次從冷盤、熱菜到甜點，共有10項菜色（另加鮮果和飲品各3樣）。「設計概念是『鴛鴦上菜，台港雙拼』，每項都有兩道菜，台港各一，同時上桌較勁，各自揮灑，申論表述。」

10項菜色的主題，包括鵝、魚、湯、炸、炒、粿、客、盆、甘等，代表台港的食材、技法、味型、族群等元素，台港風土相近，諸多食材相同，但烹理手法迥異，反映不同的味覺和口感偏好。

臺港經濟文化合作策進會表示，近年港人移居來台的人數大幅成長，我協助港人適應台灣社會，是策進會的重要工作之一；希望藉由飲食這個熟悉的當地文化最為親民最接地氣的方式，增進台港的相互了解達到台港和樂共榮的目的。

台菜部分將由青青餐廳擔綱，第一道菜將帶來「冷盤 小四喜」。記者李政龍／攝影
台菜部分將由青青餐廳擔綱，第一道菜將帶來「冷盤 小四喜」。記者李政龍／攝影

延伸閱讀

NBA／喬治本季首度大三元 助快艇獵灰狼收下3連勝

T1聯盟／李漢昇對老東家「大三元」獵鷹2度延長扳倒衛冕軍海神

NBA／躍居灰熊隊史大三元王 莫蘭特：功勞歸於隊友

高院、北院未來的新家！華山司法園區移老樹、遷月台今正式動工

相關新聞

日本團費漲3到4成 韓、菲旺季仍抗漲淡季更比疫情前便宜

隨著各國出入境鬆綁，旅行社產品陸續上架，但受通膨、油價、航班等因素影響，部分團費價格提高，中華民國旅行業品質保障協會今公...

麥當勞21日漲價！套餐貴10元 薯條、薯餅也漲價

又漲了！「麥當勞」宣佈，自12月21日清晨零時起，調整部份菜單價格，其中套餐價格調漲10元，其他如小薯、中薯、薯餅等品項...

momo購物網公布「2022十大鍋物熱銷榜」！冠軍CP值高又爽口

入冬首波寒流將在本周六報到，momo購物網嗑鍋商機噴發，12月鍋物銷售較去年同期成長5成，特別公布「2022十大鍋物熱銷...

「初戀」爆紅八木莉可子 首映穿搭藏心機促進家鄉觀光

日本女星八木莉可子近期因為演出NETFLIX熱播日劇「First Love初戀」爆紅。該劇不僅在台灣蟬聯7日收視冠軍，連...

又漲了！麥當勞12/21起套餐貴10元 薯條也漲價

「麥當勞」宣布，自12月21日清晨零時起，調整部份菜單價格，其中套餐價格調漲10元，其他如小薯、中薯、薯餅等品項，單點調升5元；大薯、金黃地瓜條單點調升7元。另外還有培根番茄嫩蛋焙果堡、香鷄滿福堡多款餐點停售。麥當勞也表示，主餐單點價格維持不變，銅板輕鬆點「1+1=$50」以及「甜心卡」買A送B優惠仍持續提供，免費的「得來速VIP卡」，也繼續提供+10元美味三選一（小薯、薯餅、蛋捲冰淇淋）。

吃好料迎新年！萊爾富推「幸福年菜、湯品鍋物」預購

農曆新年倒數1個月，2023年春節將連放10天假，萊爾富看好年菜商機，即起至2023年1月10日推出「幸福年菜」預購專刊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。