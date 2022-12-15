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青青餐廳攜手大三元 「臺港飲食文化嘉年華」華山登場
財團法人臺港經濟文化合作策進會將於12月17日晚間6點，在華山1914文化創意產業園區中4A舉行「臺港飲食文化嘉年華」，活動由知名美食作家蔡珠兒擔任策展人，請到青青餐廳主廚施建發（阿發師）攜手大三元酒樓，以「辦桌」方式展開對話，呈現台港料理背後的文化底蘊，活動將邀請國內各界人士及在台港人等150人共襄盛舉。
蔡珠兒表示，這次從冷盤、熱菜到甜點，共有10項菜色（另加鮮果和飲品各3樣）。「設計概念是『鴛鴦上菜，台港雙拼』，每項都有兩道菜，台港各一，同時上桌較勁，各自揮灑，申論表述。」
10項菜色的主題，包括鵝、魚、湯、炸、炒、粿、客、盆、甘等，代表台港的食材、技法、味型、族群等元素，台港風土相近，諸多食材相同，但烹理手法迥異，反映不同的味覺和口感偏好。
臺港經濟文化合作策進會表示，近年港人移居來台的人數大幅成長，我協助港人適應台灣社會，是策進會的重要工作之一；希望藉由飲食這個熟悉的當地文化最為親民最接地氣的方式，增進台港的相互了解達到台港和樂共榮的目的。
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