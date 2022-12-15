燦坤「歡樂聖誕季」3重好禮加碼 新iPad舊換新萬元有找

不管是歲末年終汰舊換新，還是想為親友送上豪華耶誕禮，燦坤「歡樂聖誕季」自即日起至12月29日止為消費者送上耶誕專屬3重好禮，包含指定商品下殺5.4折起、滿額送6%燦坤K幣或現折券，還有全館單張發票消費滿萬再送百元「紅包十倍券」，使用悠遊付付款還有額外回饋，另外，燦坤線上購物也同步推出活動，領券可再現折最高400元，燦坤趕在年底前發紅包，提前給消費者好康驚喜。

燦坤「歡樂聖誕季」首度串聯28家3C品牌、9大銀行強強聯手，重磅推出耶誕專屬3重禮，第一重全館商品享會員促銷價8折起，指定商品下殺5.4折起；第二重指定商品消費滿額即送6%燦坤K幣，或送現折秘技「聖誕快樂券」最高可現折3,222元，選擇9大銀行指定信用卡，指定商品刷滿2萬並分3/6/8期享0利率，再送1,000元銀行現折贈品券；第三重全館單張發票消費滿萬再送百元「紅包十倍券」。此外，活動期間燦坤實體會員以悠遊付方式付款，單筆消費滿萬元最高可再送800元悠遊付現金回饋券，部分商品還享有6%燦坤K幣，累計回饋高達14%。