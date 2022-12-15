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燦坤「歡樂聖誕季」3重好禮加碼 新iPad舊換新萬元有找

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤2022「歡樂聖誕季」資通訊商品價格全面下殺，全館指定筆電直降6.2折起。圖／燦坤提供
燦坤2022「歡樂聖誕季」資通訊商品價格全面下殺，全館指定筆電直降6.2折起。圖／燦坤提供

不管是歲末年終汰舊換新，還是想為親友送上豪華耶誕禮，燦坤「歡樂聖誕季」自即日起至12月29日止為消費者送上耶誕專屬3重好禮，包含指定商品下殺5.4折起、滿額送6%燦坤K幣或現折券，還有全館單張發票消費滿萬再送百元「紅包十倍券」，使用悠遊付付款還有額外回饋，另外，燦坤線上購物也同步推出活動，領券可再現折最高400元，燦坤趕在年底前發紅包，提前給消費者好康驚喜。

燦坤「歡樂聖誕季」首度串聯28家3C品牌、9大銀行強強聯手，重磅推出耶誕專屬3重禮，第一重全館商品享會員促銷價8折起，指定商品下殺5.4折起；第二重指定商品消費滿額即送6%燦坤K幣，或送現折秘技「聖誕快樂券」最高可現折3,222元，選擇9大銀行指定信用卡，指定商品刷滿2萬並分3/6/8期享0利率，再送1,000元銀行現折贈品券；第三重全館單張發票消費滿萬再送百元「紅包十倍券」。此外，活動期間燦坤實體會員以悠遊付方式付款，單筆消費滿萬元最高可再送800元悠遊付現金回饋券，部分商品還享有6%燦坤K幣，累計回饋高達14%。

氣溫驟降、北部陰雨連綿，冷暖空調、電暖器、免曬衣乾衣機也都要準備好，首推LG 16公斤免曬衣乾衣機原價49,900元，會員促銷價44,910元，使用聖誕快樂券現折1,212元，再刷指定銀行信用卡現折1,000元，活動價只要42,698元，現金優惠高達7,200元。另外，活動期間消費者最愛的資通訊商品價格也全面下殺，全館指定筆電直降6.2折起，舊換新最高再省14,800元。雷蛇13.3吋電競筆電原價30,900元，會員促銷價24,900元，等於直降6.2折回饋；三星Tab S6 Lite 64GB Wi-Fi原價10,900元，會員促銷價8,888元，再贈6%燦坤K幣及市價超過2,300元豪禮包；買三星Tab S8/S8+ Wi-Fi鍵盤套裝組，再贈市價超過4,800元豪禮包。最新的第10代iPad 64GB原價14,900元，會員促銷價14,499元，憑iPad 7 32GB到店舊換新，最高可折抵4,500元，等於折後價只要9,999元。

燦坤2022「歡樂聖誕季」全館商品8折起。圖／燦坤提供
燦坤2022「歡樂聖誕季」全館商品8折起。圖／燦坤提供

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