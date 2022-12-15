日本團費漲3到4成 韓、菲旺季仍抗漲淡季更比疫情前便宜

隨著各國出入境鬆綁，旅行社產品陸續上架，但受通膨、油價、航班等因素影響，部分團費價格提高，中華民國旅行業品質保障協會今公布明年1至3月各線旅行團參考價格，其中，菲律賓、韓國、越南、泰國及馬來西亞線因機位較多，過年期間價格抗漲，平日淡季更較疫情前便宜。

品保協會理事長張永成表示，國境開放後，旅行社預期有報復性旅遊，備足各項旅遊產品，但民眾普遍擔心團費飆漲、疫情，買氣不如預期，旅行社預付的機票、飯店需要出清，部分地區淡季可望較疫情前便宜。協會也說，明年第一季旅遊市場可望回復到疫情前5成，第2季約8成，若要完全恢復保守估計要到第3季。

品保協會指出，這兩年歷經通膨，各國物價上升，當前市場最物超所值前2名國家分別為菲律賓及韓國線，主要因為航班、機位太多，機票價格下跌，平日淡季甚至較疫情前便宜，但韓國及泰國因國境開放較早，農曆春節期間旅館沒有降價，要特別留意。

旅遊交易安全委員會東北亞(日)線委員林怡君表示，由於旅遊禁令突然解封，日本人力無法即時到位，導致機票、飯店、餐廳、景區等供需失衡，呈現高票價、高房價，雖然日幣下跌，團費仍比疫情前同期漲約30至40％（機票費用占超出團費的50%）。

她也說，日本線農曆春節期間，初一出發團費最高，除夕前的1月17日、18日、19日及農曆年末1月27日至30日因航空公司調降機票價格，價格相對較低。

旅遊交易安全委員會東北亞（韓國）委員常國慶指出，江原、釜山、德威航空等航空12月起陸續復飛，釋出不少機位，平日淡季團費可低於1萬元、農曆春節甚至還有2字頭團費，可說是出發天天都便宜。

另外，馬新泰菲印線委員賴怡君指出，疫後東南亞線團體銷售價格比往年漲約2成，主要因經營成本及短期人員招募不易，稅金、油價、當地房價、車資等皆調漲。紐澳線委員黃賢在表示，因機票價格、燃油稅及當地飯店、餐廳、車資及人工成本調高，澳洲線較疫情前約漲22%、紐西蘭約漲25%，但2月起航空公司提供團體機位及票價優惠，2月以後出遊較划算。