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「深法」聖誕甜點、禮盒開賣！「十間茶屋」禮盒也登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
深法「伯爵蛋白餅聖誕樹」，150元。圖／深夜裡的法國手工甜點提供
深法「伯爵蛋白餅聖誕樹」，150元。圖／深夜裡的法國手工甜點提供

聖誕節、跨年、農曆新年接連到來，各式各樣的高質感禮盒也紛紛出爐。「深夜裡的法國手工甜點」此次推出冬日莓果夏洛特、卡士達草莓千層盒等一系列應景的聖誕甜點，還有新春禮盒同步登場。「十間茶屋」則是以多款得獎款好茶為主，推出不同的新年禮盒，還有搭配瑪德蓮的組合，讓民眾一次品嚐東西美味。

隨著聖誕節即將到來，「深夜裡的法國手工甜點」，自即日起推出一系列聖誕限量甜點。其中全新登場的「冬日莓果夏洛特」，採週末限定，僅於12月16日至18日、12月23日至25日，以及12月30日至1月1日出爐，每份900元。另外還有節慶感十足的「卡士達草莓千層盒」，限於12月19日至1月3日期間供應，每盒780元。另外在12月16日至1月3日期間，還有「聖誕水果蛋糕」登場，每份550元。另外也有聖誕塔皮餅乾、小雪鹿塔皮餅乾、伯爵蛋白餅聖誕樹、聖誕限定薑餅等甜品登場。

深法也預告，今年也推出「2023新春禮盒」，內含有深法獨家巧克力、榛果甜點小塔，法式檸檬蛋糕與天然水果軟糖、多種口味手工餅乾，搭配霧面燙金與兩種外盒設計增添美感，每盒990元，現以開始販售。

同樣迎接新年到來，連續5年獲得英國星級美食大獎Great Taste Awards得獎肯定的「十間茶屋」，推出了多款2023年節限定禮盒。其中「瑪德蓮原葉立體茶包禮盒」，乃是針對國際品牌VIP所開發的限定禮盒，內含有初春蘭香、烏龍午韻、暮色小葉紅等3款獲獎茶款的立體茶包共6入，還搭配上原味瑪德蓮3入，讓東西方文化可以在舌尖上交流，每盒499元。

另款「白色鍊條包禮盒」內含烏龍午韻、暮色小葉紅2款得獎茶款，外盒則採簡單、細緻、質感的風格理念，並以金色鍊條取代一般緞帶包裝，融合傳統單品茶與現代時尚設計，每盒999元。「米色禮盒」則包含台灣綠烏龍罐茶1罐與暮黑烏龍、暮色小葉紅、岩香午夷等3款掛耳原葉茶，每盒則為799元。至於「原葉立體茶包禮盒」，則是有初春蘭香、烏龍午韻、暮色小葉紅各4包，每盒售價499元。

深法「冬日莓果夏洛特」，每顆900元。圖／深夜裡的法國手工甜點提供
深法「冬日莓果夏洛特」，每顆900元。圖／深夜裡的法國手工甜點提供
深法限量新春禮盒，每盒990元。圖／深夜裡的法國手工甜點提供
深法限量新春禮盒，每盒990元。圖／深夜裡的法國手工甜點提供
「十間茶屋」推出「瑪德蓮原葉立體茶包禮盒」，每盒499元。圖／十間茶屋提供
「十間茶屋」推出「瑪德蓮原葉立體茶包禮盒」，每盒499元。圖／十間茶屋提供
深法「卡士達草莓千層盒」，每盒780元。圖／深夜裡的法國手工甜點提供
深法「卡士達草莓千層盒」，每盒780元。圖／深夜裡的法國手工甜點提供

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