為冬季帶來溫暖！Perfumer H推出11款英倫金色氣味

寒冷的冬季正式來臨，在冷冽空氣中，香味總能帶來溫暖感。來自英國的訂製香氛品牌Perfumer H，在調香師Lyn Harris的操刀下，在冬季推出11款迷人的英倫金色氣味，包括5款香水、3款蠟燭、1款線香與2款室內噴霧，讓冬季中，也能感受來自英國的溫暖氣味相伴隨。

受過正統調香培訓的Lyn Harris，強調以天然強調以天然素材帶來香氣，包括裝載的瓶身，也是堅持手工，許多香味都來自於英國的各種細節，透過嗅覺，感受溫暖、優雅且觸動人心的香味。

今年冬季，Perfumer H帶來五款新香氛，Saffron．番紅花以琥珀般東方氣息為主，演繹出珍貴番紅花的氣味，並佐以檀香為前調，中調加入清新且溫暖的天竺葵葉、索馬利亞乳香，帶來平靜感，最後雪松、紙莎草與馬達加斯加波本香草，帶來淡奶香氣，有著完美舒心；Rain Wood．雨木則是有著木氣與草香，包括白松香、欖香脂、胡椒與沒藥，呈現出森林中的水潤感，最後的杜松木、雪松木及廣藿香完整了木質香調。

Gold．金帶來果香與木香的節慶氛圍，以佛手柑及苦橙、檸檬呈現出迷人的柑橘味，最後的紅沒藥、廣藿香和乳香展現輕甜可愛；Smoke．煙有著沈穩的氣息，以野生藥草香料帶來東方質感，最後的樺木、雪松、檀香，帶來濃郁的木質調；Suede．麂皮則以小黃瓜、羅蘭葉與橙花揭開序幕，伊蘭伊蘭原精漸漸混出金合歡的淡雅，而安息香與麝香的尾韻，則是中性香氣讓人喜愛。

而三款蠟燭，為冬季添入溫暖，包括同樣如香氛的Smoke．煙，以及Amber．琥珀的微甜木質香氣，彷彿陽光灑落，在森林中享受沐浴般的輕柔愛戀感；Honey．蜂蜜同樣散發出暖意，迷迭香、橙花與松樹、雪松木香相互激盪，在香味中能感受細微變化。

新推出的Home居家服務系列，有著點燃後相當優雅的線香，Lyn Harris與京都傳統手工薰香職人合作，以最經典的香調Ink 墨水調配，搭配黃銅香座點燃，讓空間中充滿溫暖。室內噴霧包括Salt 鹽、Marmalade 果醬，分別帶來野生草本氣息，以及清新風格，讓室內的香味，一聞為之振奮。