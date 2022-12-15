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新北耶誕城登場 鬼太郎現身與你一起同歡

聯合新聞網／ 聯合數位文創
妖怪鳥居12月份選擇落腳在充滿耶誕氣氛的新北Global Mall 環球板橋車站。圖／聯合數位文創提供
妖怪鳥居12月份選擇落腳在充滿耶誕氣氛的新北Global Mall 環球板橋車站。圖／聯合數位文創提供

2022年適逢鬼太郎作者水木茂老師冥誕100週年，日本水木工作室特地選定今年，將全新企劃「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」搬來台灣，海外第一站就選擇台北華山展出，相隔十年再度回到華山與老朋友見面。

為宣傳展覽，知名動畫主角鬼太郎人偶親臨台灣，更帶著他充滿日式風情的妖怪鳥居來台巡迴展出，妖怪鳥居12月份選擇落腳在充滿耶誕氣氛的新北Global Mall 環球板橋車站，準備和大小朋友一起體驗滿滿的耶誕氣息，12/17特別準備許多遊戲和精美小禮物，歡迎喜愛鬼太郎和日本妖怪的大小朋友們到場一起同樂。

「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展將於2022/12/31~2023/04/05在華山文創園區展出，不論是喜歡鬼太郎的你、還是喜歡妖怪的你、甚至想要體驗妖怪在身邊是什麼感覺的你，這個不可思議的妖怪世界都歡迎你來探索，跟著鬼太郎一起體驗「妖怪100物語」，進入水木茂的百妖世界！預售票優惠$300至12/30止，購票請洽udn售票網

鬼太郎見面會

地點：Global Mall 環球板橋車站 2樓

時間：111/12/17 (六)下午16：00

詳細活動內容請見官方粉絲團

日本 新北 動畫

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