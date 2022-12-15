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如何抗通膨做年飯 廚藝老師鄒碧玫教你這3招

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
年節近了，廚藝老師鄒碧玫（左三）教導學員，如何做出一桌好的年夜飯。圖／鄒碧玫提供
年節近了，廚藝老師鄒碧玫（左三）教導學員，如何做出一桌好的年夜飯。圖／鄒碧玫提供

春節將屆，在物價高漲下，如何做出經濟又實惠的年夜飯，經常考驗著家庭主婦。廚藝老師鄒碧玫今指出，可以掌握食材早些買、一食材兩用途，以及即使是剩菜也能充分運用的3原則，就能在不浪費原則下，達到省錢的目的。

鄒碧玫爸爸是山西人、媽媽的東勢客家人；因為當空軍飛官的先生以往經常喜歡帶同袍回家吃飯，她憑著從小看媽媽做菜的印象，漸漸做出一手好菜，也在身邊好友鼓勵下開班授課，幾年下來已是台中市知名的廚藝老師，開班場場爆滿。年節近了，她也正教導學員，如何做出一桌實惠又好吃的年夜飯。

鄒碧玫說，愈接近過年，菜會愈貴，包括她自己，現在就已經著手準備食材，避免快過年時，得要人擠人、買得貴，還選不到好食材。

她說，要能經濟實惠就要充分運用食材，像是祭祖用的魚，除了魚身可以運用，魚頭和魚尾她會分開另做沙鍋魚頭，一隻魚就做了兩種吃法。同樣祭祖的豬肉，可以做成紅燒肉，較肥的部分加上梅干就可以做成梅干扣肉；又或是一半做成蒜泥白肉，另一半做成梅干扣肉。

另像是雞的部分，單買兩支雞腿就要400元，但全雞只要500元。所以她建議當然是買整隻雞，除了雞腿、雞翅大家愛吃，雞骨架子上也有肉，還適合熬湯，做成高湯後先冷凍起來，年夜飯時可以做成火鍋湯底。

一趟年夜飯吃下來，總有些剩菜，像是剩下的雞肉可以撕成肉絲，另做成涼拌菜；吃不完的大蝦也可以剝下來沾上粉炸，成為另道菜。至於梅干扣肉還可配上麵餅變成刈包端上桌。

鄒碧玫說，要是家裡人口多，不求名貴食材，像是包些餃子、把餃子變成煎餃，或加個火鍋，都是可以快快樂樂上桌，經濟實惠的圍爐方法。

鄒碧玫手藝好，是台中市知名廚藝老師，開班經常爆滿。圖／鄒碧玫提供
鄒碧玫手藝好，是台中市知名廚藝老師，開班經常爆滿。圖／鄒碧玫提供
廚藝老師鄒碧玫說，要是家裡人口多，不求名貴食材，像是包些餃子、把餃子變成煎餃，都是經濟實惠的年夜飯菜色。圖／鄒碧玫提供
廚藝老師鄒碧玫說，要是家裡人口多，不求名貴食材，像是包些餃子、把餃子變成煎餃，都是經濟實惠的年夜飯菜色。圖／鄒碧玫提供
鄒碧玫手藝好，是台中市知名廚藝老師，開班經常爆滿。圖／鄒碧玫提供
鄒碧玫手藝好，是台中市知名廚藝老師，開班經常爆滿。圖／鄒碧玫提供

年夜飯 火鍋 通膨

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