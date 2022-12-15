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豐原太平洋百貨即日起16%高回饋 歡慶耶誕到跨年

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市豐原太平洋百貨推出耶誕跨年慶，即日起至明年1月2日止，推出消費者喜愛的滿仟送佰，與加碼最高回饋16%，讓顧客年底採購，還能省荷包。圖／豐原太平洋百貨提供
台中市豐原太平洋百貨推出耶誕跨年慶，即日起至明年1月2日止，推出消費者喜愛的滿仟送佰，與加碼最高回饋16%，讓顧客年底採購，還能省荷包。圖／豐原太平洋百貨提供

迎接年末耶誕盛典及跨年，台中市豐原太平洋百貨推出耶誕跨年慶，即日起至明年1月2日止，推出消費者喜愛的滿仟送佰，與加碼最高回饋16%，讓顧客年底採購，還能省荷包。

豐原太平洋表示，即日起至明年1月2日止推出「耶誕跨年慶」，豐原太平洋百貨卡友全館1至7樓+9樓（指定櫃），單筆滿3000元送300元，累計贈送無上限，當日累計滿2萬元加碼再送600元，滿仟送佰天天不間斷。

豐原太平洋表示，顧客期待的耶誕周周卡友禮，三波各活動期間消費滿3000元就送浪漫麋鹿保溫杯、耶誕質感暖暖地墊及羅倫斯條紋抱枕，另有10大銀行刷卡禮等，多重好禮消費賺回饋。

首度在豐原太平洋百貨登場的「泰國物產展」，即日起至12月20日展開，現場超過400款原裝來台的泰式經典美味、泰國必買招牌老字號及南洋工藝品等，當日消費滿1500元現抵100元；在太百購物網泰國展專區下單，再送泰國精選餅乾。

豐原太平洋百貨號召全館寒冬送暖做公益，今年食安衛生榮獲特優的8F肉多多火鍋率先響應，於今天、22日與29日，三天備上熱騰騰的鍋物，溫暖華山基金會長輩們的身心靈，提早歡慶溫馨耶誕與跨年。

台中市豐原太平洋百貨推出耶誕跨年慶，即日起至明年1月2日止，推出消費者喜愛的滿仟送佰，與加碼最高回饋16%，讓顧客年底採購，還能省荷包。圖／豐原太平洋百貨提供
台中市豐原太平洋百貨推出耶誕跨年慶，即日起至明年1月2日止，推出消費者喜愛的滿仟送佰，與加碼最高回饋16%，讓顧客年底採購，還能省荷包。圖／豐原太平洋百貨提供

泰國 跨年 購物網

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