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IKEA嘉義店26日開幕！網揪「少1熱門賣點」在地人失望：不去了

聯合新聞網／ 綜合報導
嘉義城市店將於12月26日正式開幕。圖非嘉義城市店門市。 路透社
嘉義城市店將於12月26日正式開幕。圖非嘉義城市店門市。 路透社

眾所期盼的嘉義IKEA終於要在本月26日開幕了！據了解，營業面積包含了一樓和地下層樓，官方也宣布品項約有8,500個，也強調會把美食元素帶入，不過有眼尖的網友發現，所謂的美食似乎只有美食小站，沒有餐廳，讓許多嘉義人傷心的說「不去了」。

網友在臉書「《嘉義綠豆大小事》」引述了嘉義城市店將於12月26日正式開幕的文章，裡面寫著地址於西區博愛路二段281號，也就是大潤發1樓，裡面包含家具家飾賣場、美食小站與瑞典超市，但他卻失望的說「結果好像沒有餐廳」。

不少人見狀也傷心附和，「沒餐廳？滿期待的說」、「美食小站≠瑞典餐廳」、「小站...大概就一個攤位」、「沒餐廳，不用去了」、「炸雞翅也沒了」、「我期待的是餐廳耶⋯」、「連餐廳都沒有，看來生意不會很好 ，可能逛大潤發順便走而已」、「噢不！我的肋排、雞翅跟薯泥」。

IKEA的正規賣場都是有破萬的規模，近年來則是在全球推出面積千坪的「城市店」，內部分商主要以家飾跟小型家具為主，結合選物能便利周遭民眾，台灣首間城市店型為台北小巨蛋，坪數約在2000坪上下，此外裡面含有一間瑞典餐廳跟小型超市。

IKEA

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