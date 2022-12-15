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牛排大餐訂起來！西堤、夏慕尼、THE WANG限期推好康

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「西堤牛排」推出法蘭克牛排與德國脆皮豬腳雙主餐，加上小食與特選飲品聖誕套餐，期間優惠價1,588元。圖／王品集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「西堤牛排」推出法蘭克牛排與德國脆皮豬腳雙主餐，加上小食與特選飲品聖誕套餐，期間優惠價1,588元。圖／王品集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

聖誕、跨年節慶氛圍滿點，正是伴侶、親友們重要約會時光，「牛排大餐」成為重要關鍵字。王品集團旗下「西堤牛排」推出牛排加脆皮豬腳雙主餐，優惠價格享受年末小奢侈，聖誕預約接近滿位。「夏慕尼」首創「帶骨紐約客牛排」為主的「海陸豪華雙人套餐」，份量與質感兼具。「THE WANG」則精選「澳洲全血和牛」新主餐，僅供應年末至跨年短短兩週，想嚐鮮的老饕務必把握機會。

「西堤牛排」歡慶佳節，全台門市同步換上聖誕感新裝，即日起至2023年1月15日期間，推出「耶誕豪華雙人宴」套餐，軟嫩肉質「法蘭克牛排」，搭配酥脆Q彈「德式脆皮豬腳」的雙主餐，加上小食「英式炸魚」與特選飲品「白葡萄氣泡飲」，原價1,762元，期間優惠價1,588元。

法式鐵板燒「夏慕尼」即日起由主廚為冬季戀人們獻上「浪漫雙人海陸盛宴」，以鐵板燒界首次販售的「乾式熟成28天美國Prime等級帶骨紐約客」牛排，搭配乾煎酥脆牛筋佐當季時蔬，並使用鑄鐵鍋裝盛，加上海鮮「北海道干貝及海大蝦」，成就一頓份量與質感兼具的豐盛鐵板饗宴，售價2,880元，10%服務費另計。

「夏慕尼」再為戀人們加菜， 今年的12月30日前，平日出示官網活動畫面，消費兩客套餐，可款待「和牛捲三重奏」1份，包括蜂蜜金棗、起司番茄、松露蕈菇三種口味，價值388元。

王品集團旗下最高等級的牛排餐廳「THE WANG」，推出「期間限定」新主餐「澳洲全血和牛菲力佐厚切牛舌」，選用珍稀澳洲「Kilcoy Jade」品牌全血和牛，油花細緻，風味鮮美，佐以厚切牛舌，可享受到兩種高級牛肉口感；搭配訂製甜點「耶誕伊芙卡」，以伊芙卡72%全果巧克力搭配橙酒冰淇淋、巧克力肉桂熱淋醬，品嚐冬日大人感滋味。套餐價每人3,280元，10%服務費另計；僅於今年12月21日至2023年1月2日兩週期間販售，且需事前預約。

為消費者帶來驚喜，「THE WANG」冬春新菜已正式上市，以「浮現」為主題發想，從前菜「茶燻生蠔沙拉」、湯品「蕈菇老母雞湯」到甜點「嵐山」展現主廚用心。冬季人氣甜點「大湖草莓起司鍋」也回歸販售，更添聖誕風情。

THE WANG冬季人氣甜點「大湖草莓起司鍋」回歸販售，更添聖誕風情。圖／王品集團提供。
THE WANG冬季人氣甜點「大湖草莓起司鍋」回歸販售，更添聖誕風情。圖／王品集團提供。
2022年底前，平日出示官網活動畫面，消費兩客套餐，「夏慕尼」即款待「和牛捲三重奏」1份。圖／王品集團提供。
2022年底前，平日出示官網活動畫面，消費兩客套餐，「夏慕尼」即款待「和牛捲三重奏」1份。圖／王品集團提供。
THE WANG推出「期間限定」新主餐，選用珍稀澳洲「Kilcoy Jade」品牌全血和牛佐以厚切牛舌。圖／王品集團提供。
THE WANG推出「期間限定」新主餐，選用珍稀澳洲「Kilcoy Jade」品牌全血和牛佐以厚切牛舌。圖／王品集團提供。
「夏慕尼」獻上「浪漫雙人海陸盛宴」，以鐵板燒界首次販售的「乾式熟成28天美國Prime等級帶骨紐約客」牛排，搭配乾煎酥脆牛筋佐當季時蔬。圖／王品集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「夏慕尼」獻上「浪漫雙人海陸盛宴」，以鐵板燒界首次販售的「乾式熟成28天美國Prime等級帶骨紐約客」牛排，搭配乾煎酥脆牛筋佐當季時蔬。圖／王品集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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