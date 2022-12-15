台北101跨年煙火結合雷射光效「四面360度展演」首登場

再過半個月就準備迎接2023新年，每年備受期待與關注的台北101跨年煙火今公布2022-2023跨年煙火大秀主題與亮點。今年以「關懷世界 閃耀夢想」為主軸，同時300秒的跨年煙火首次結合光束燈、雷射等戶外光效展演，並帶來四面360度展演，並運用多種來自台灣和歐洲的新穎花色煙火，帶來「和平鴿」、「笑臉」以及「生命之樹」等圖騰，同時搭配最新無屑低煙技術，即將帶來全新感官沈浸的煙火大秀。

台北101指出，過去台北101跨年煙火僅於大樓北面展演，今年在大樓其他三面新增高光雷射，實現四面360度全展演，讓創意表現更加豐富之外，也讓各角度觀看的民眾都能共同享受迎接新年的喜悅。

今年台北101跨年煙火將採用西班牙Iugal產品，這也是與杜拜哈里發塔、艾菲爾鐵塔提供同等級的「無屑少菸」煙火技術，並與台灣的山鈦煙火，聯手提供最佳的展演效果。

歷經全球疫情及俄烏戰爭，都為人類生活帶來衝擊，但現正逐步走出疫情陰影、回歸正常生活，因此，身為台灣地標的台北101也透過跨年煙火傳達訊息，以「關懷世界 閃耀夢想」為新年驚豔101雙跨年主題，激勵民心同時鼓舞士氣。

台北101這次跨年大秀的總導演團隊，包括動畫、音樂、燈光在內攜手多位三金(金曲、金鐘及金馬獎)幕後王牌齊聚合作，讓民眾對今年跨年大秀更加期待。