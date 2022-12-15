日本官方「咒術迴戰展」開展倒數！上百件展品原汁原味完整呈現

由聯合數位文創主辦，日本版權方與羚邦集團官方授權，成功引進日本官方展來台，2022年12月30日至2023年4月5日於華山1914文創園區盛大登場，目前已進入最後開展倒數階段，尚未購票的粉絲趕緊把握預售優惠的機會！本次「咒術迴戰展」也是海外巡迴第一站，展覽以「咒術迴戰」動畫第一季四大篇章為主軸，數百件作品分區展示，透過原畫、手稿、人物場景設定稿、動畫分鏡圖等，搭配動態影像呈現，讓觀眾一窺風靡全球「咒術迴戰」動畫的珍貴資料！

「咒術迴戰」動畫由知名動畫製作公司「MAPPA」出品，不論是畫面設計、整體流暢感或精緻的人物作畫上，都讓整體視覺感受大幅提升。這次所展出的數百幅動畫設定稿、分鏡稿等展件，在展場陳列設計上，特別著重於光影與主題呈現，並集結日本巡迴展前、後兩期作品，完整篇章一次呈現給台灣觀眾。

展覽還原經典場景虎杖悠人「執行死刑房間」，本次展覽也將推出台灣展場限定名場互動。圖／聯合數位文創提供