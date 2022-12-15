麥當勞21日漲價！套餐貴10元、薯條、薯餅也漲價

又漲了！「麥當勞」宣佈，自12月21日清晨零時起，調整部份菜單價格，其中套餐價格調漲10元，其他如小薯、中薯、薯餅等品項，單點調升5元；大薯、金黃地瓜條單點調升7元。另外還有培根番茄嫩蛋焙果堡、香鷄滿福堡多款餐點停售。

麥當勞本次調漲的內容中，主餐單點價格維持不變，套餐（含超值全餐、早餐、麥當勞分享盒、Happy Meal）價格調升10元。另外小薯、中薯、薯餅、四季沙拉、台灣鮮榨柳丁汁，單點調升5元；大薯、金黃地瓜條單點調升7元；其餘品項價格維持不變、McCafé全品項也維持價格不變。

菜單調整部份，早餐主餐新增麥香魚、蕈菇嫩蛋焙果堡、麥克鷄塊（6塊及10塊）；停止販售培根番茄嫩蛋焙果堡、香鷄滿福堡、香鷄滿福堡加蛋及香鷄蛋堡。點心飲料類新增「雙倍OREO冰炫風」，停止販售樹頂蘋果汁。銅板輕鬆點的紅區品項維持不變、白區品項移除小杯玉米湯。麥當勞分享盒的飲料買一送一品項，新增中杯經典美式咖啡（冰/熱）。

麥當勞也表示，銅板輕鬆點「1+1=$50」以及「甜心卡」買A送B優惠仍持續提供，免費的「得來速VIP卡」，也繼續提供+10元美味三選一（小薯、薯餅、蛋捲冰淇淋）。