優雅奢華vs.性感誘惑！梵克雅寶、JIMMY CHOO推新香氛
想要優雅奢華，或是性感誘惑呢？隨著年末節慶時分接近，各大品牌紛紛推出新香氛。頂級珠寶品牌Van Cleef & Arpels梵克雅寶，旗下最著名的「珠寶花園」頂級香氛系列，今年以熱賣的中性香氛月夜廣藿香為基調，推出限量香精版本的凜冬．月夜廣藿香，走優雅奢華路線；而JIMMY CHOO則推出I WANT CHOO Forever 熾愛永恆淡香精，走性感誘惑的路線。
梵克雅寶邀請原本月夜廣藿香調香師Sonia Constant進行創作，推出的凜冬．月夜廣藿香中，提取保加利亞玫瑰精華中最芬芳的部分，來加強花香，並加入琥珀、些微果香的皮革香氣，襯托出廣藿香的溫暖感，打造出頂級香精之作。
整體包裝更強調奢華優雅，黑色鋼琴烤漆瓶身，鐫刻著葉片恆基，並在瓶頸處纏繞黑色絲線，並垂掛著金色吊牌，完美呈現品牌的頂級奢華感，僅在maison de beauté百貨專櫃台北新光三越A9限量販售。
JIMMY CHOO延續品牌性感誘惑精神，推出的I WANT CHOO Forever熾愛永恆淡香精，最適合跑趴時使用，讓人一聞就充滿性感女人味，從命名中就能感受趣味，運用了諧音翻玩文字，I WANT CHOO、I WANT YOU充滿暗示性及誘惑性。
該款新香前調使用玫瑰、辛辣的粉紅胡椒和苦杏仁油融和，香味核心是黑櫻桃酒，讓整體味道充滿香甜與酒感，絕對能讓空氣中充滿了曖昧氣息。
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