優雅奢華vs.性感誘惑！梵克雅寶、JIMMY CHOO推新香氛

想要優雅奢華,或是性感誘惑呢?隨著年末節慶時分接近,各大品牌紛紛推出新香氛。頂級珠寶品牌Van Cleef & Arpels梵克雅寶,旗下最著名的「珠寶花園」頂級香氛系列,今年以熱賣的中性香氛月夜廣藿香為基調,推出限量香精版本的凜冬.月夜廣藿香,走優雅奢華路線;而JIMMY CHOO則推出I WANT CHOO Forever 熾愛永恆淡香精,走性感誘惑的路線。

梵克雅寶邀請原本月夜廣藿香調香師Sonia Constant進行創作,推出的凜冬.月夜廣藿香中,提取保加利亞玫瑰精華中最芬芳的部分,來加強花香,並加入琥珀、些微果香的皮革香氣,襯托出廣藿香的溫暖感,打造出頂級香精之作。

整體包裝更強調奢華優雅,黑色鋼琴烤漆瓶身,鐫刻著葉片恆基,並在瓶頸處纏繞黑色絲線,並垂掛著金色吊牌,完美呈現品牌的頂級奢華感,僅在maison de beauté百貨專櫃台北新光三越A9限量販售。

JIMMY CHOO延續品牌性感誘惑精神,推出的I WANT CHOO Forever熾愛永恆淡香精,最適合跑趴時使用,讓人一聞就充滿性感女人味,從命名中就能感受趣味,運用了諧音翻玩文字,I WANT CHOO、I WANT YOU充滿暗示性及誘惑性。