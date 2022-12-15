前進元宇宙！7-ELEVEN首度限量推「CITY PRIMA NFT」
全球瘋元宇宙熱潮，7-ELEVEN繼9月份領先業界、打造在地首家可一站體驗AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）雙科技應用的元宇宙生活服務平台X-STORE 6號店之後，為創造更豐富的數位體驗，首度攜手數位資產暨區塊鏈技術MaiCoin集團推出「CITY PRIMA NFT」，12月16日至12月31日於7-ELEVEN活動官網完成指定任務，即可免費領取專屬「CITY PRIMA NFT」，限量3萬組，憑NFT還可參加抽獎，共有5,000名幸運兒有機會獲得CITY PRIMA熱精品美式咖啡一杯。
7-ELEVEN近年於數位領域持續深耕，首度於今年底限量推出CITY PRIMA精品咖啡專屬NFT，為呼應跨年節慶氛圍，也代表精品咖啡陪伴顧客迎接更美好的一年。「CITY PRIMA NFT」以跨年煙火為設計概念，由CITY PRIMA精品咖啡杯用Cheers一起乾杯的意象，搭配璀璨煙火，象徵一起更好的2023年；隨著參與人數增加，動態畫面會逐漸呈現精品咖啡的風味元素及煙火綻放。不同於其他NFT購買方式，精品咖啡愛好者只需要進入7-ELEVEN活動官網完成指定步驟，不用購買虛擬貨幣，透過社群媒體帳號註冊即可輕鬆免費收藏人生第一顆限量「CITY PRIMA NFT」，限量3萬組領完為止，同時還可參與抽獎活動。
此外，7-ELEVEN同步積極推展綠色營運，逐步導入FSC認證包材，不僅100%導入自有商品iselect冷藏飲品包裝、大亨堡及現蒸地瓜專用紙袋，更率超商通路之先於12月中下旬起將CITY PRIMA精品咖啡紙杯陸續導入FSC認證包材，確保紙源來自國際認證的負責任森林，依循環保、永續經營、生態保護的森林管理，具體實踐永續理念。
●7-ELEVEN「CITY PRIMA NFT」
活動頁面網址：https://event.7-11.com.tw/citycafe/20221214/push/notice-prima4.html
領取頁面網址：https://cityprima2023newyear.qubic.market/zh/products/73344
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言