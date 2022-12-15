前進元宇宙！7-ELEVEN首度限量推「CITY PRIMA NFT」

全球瘋元宇宙熱潮，7-ELEVEN繼9月份領先業界、打造在地首家可一站體驗AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）雙科技應用的元宇宙生活服務平台X-STORE 6號店之後，為創造更豐富的數位體驗，首度攜手數位資產暨區塊鏈技術MaiCoin集團推出「CITY PRIMA NFT」，12月16日至12月31日於7-ELEVEN活動官網完成指定任務，即可免費領取專屬「CITY PRIMA NFT」，限量3萬組，憑NFT還可參加抽獎，共有5,000名幸運兒有機會獲得CITY PRIMA熱精品美式咖啡一杯。

7-ELEVEN近年於數位領域持續深耕，首度於今年底限量推出CITY PRIMA精品咖啡專屬NFT，為呼應跨年節慶氛圍，也代表精品咖啡陪伴顧客迎接更美好的一年。「CITY PRIMA NFT」以跨年煙火為設計概念，由CITY PRIMA精品咖啡杯用Cheers一起乾杯的意象，搭配璀璨煙火，象徵一起更好的2023年；隨著參與人數增加，動態畫面會逐漸呈現精品咖啡的風味元素及煙火綻放。不同於其他NFT購買方式，精品咖啡愛好者只需要進入7-ELEVEN活動官網完成指定步驟，不用購買虛擬貨幣，透過社群媒體帳號註冊即可輕鬆免費收藏人生第一顆限量「CITY PRIMA NFT」，限量3萬組領完為止，同時還可參與抽獎活動。

此外，7-ELEVEN同步積極推展綠色營運，逐步導入FSC認證包材，不僅100%導入自有商品iselect冷藏飲品包裝、大亨堡及現蒸地瓜專用紙袋，更率超商通路之先於12月中下旬起將CITY PRIMA精品咖啡紙杯陸續導入FSC認證包材，確保紙源來自國際認證的負責任森林，依循環保、永續經營、生態保護的森林管理，具體實踐永續理念。

●7-ELEVEN「CITY PRIMA NFT」

活動頁面網址：https://event.7-11.com.tw/citycafe/20221214/push/notice-prima4.html