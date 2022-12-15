高美館結合舞蹈燈光投影 演出《黃心健的輪迴宇宙》

新媒體藝術家黃心健在台灣首次展出大型回顧展《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》，高美館特別邀請當代表演藝術家張逸軍以黃心健VR作品《輪迴》發想，攜手高雄市中華藝術學校學生舞者，以優美流暢的舞蹈結合燈光、投影技術，12月17日晚間6點半、7點半，在高美館雕塑大廳演出《黃心健的輪迴宇宙》，免費入場。

高美館長李玉玲表示，黃心健的作品《輪迴》，入圍了第78屆威尼斯影展，並獲德州西南偏南(SXSW)影展評審團獎、坎城XR影展的最佳故事大獎，及奧地利林茲電子藝術節榮譽獎等國際獎項肯定。黃心健與張逸軍、國際名廚江振誠共同發想創作的《食壤》，融入料理、舞蹈、行為藝術、影像與XR體驗，讓觀者以味覺、視覺與觸覺體驗藝術。高美館此次邀約張逸軍帶來演出《黃心健的輪迴宇宙》，更是試圖透過新媒體藝術與表演藝術的結合，讓觀眾成為表演的一部分，帶來一場顛覆既有形式的共感饗宴。

《輪迴》帶領觀眾進入一場橫亙千萬年的科幻旅途，如同佛家思想中的六道輪迴，觀眾在體驗作品的旅途中，將轉世成為不同的人與生物，用新的身體重新感受、體驗宇宙，試圖尋求自身性靈最終的超脫，進而理解「他者」觀點，產生更深刻的同理心，並反思自身存在的狀態。

張逸軍在編排演出時，以反覆出現的雙手以及諸多扭曲、變異的眾生相，拉近觀眾與虛實間的關係，演出無固定的舞台方向，舞者可能隨時會從觀眾身邊出現、展現舞姿，演出現場也以追蹤燈與數位投影取代舞台燈光，表演者將引導觀眾進行互動，觀眾可能發現自己出現在投影之中，成為被他人觀看的對象。