快訊

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高美館結合舞蹈燈光投影 演出《黃心健的輪迴宇宙》

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
當代表演藝術家張逸軍於高美館《X人稱》展間。圖／高美館提供
當代表演藝術家張逸軍於高美館《X人稱》展間。圖／高美館提供

新媒體藝術家黃心健在台灣首次展出大型回顧展《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》，高美館特別邀請當代表演藝術家張逸軍以黃心健VR作品《輪迴》發想，攜手高雄市中華藝術學校學生舞者，以優美流暢的舞蹈結合燈光、投影技術，12月17日晚間6點半、7點半，在高美館雕塑大廳演出《黃心健的輪迴宇宙》，免費入場。

高美館長李玉玲表示，黃心健的作品《輪迴》，入圍了第78屆威尼斯影展，並獲德州西南偏南(SXSW)影展評審團獎、坎城XR影展的最佳故事大獎，及奧地利林茲電子藝術節榮譽獎等國際獎項肯定。黃心健與張逸軍、國際名廚江振誠共同發想創作的《食壤》，融入料理、舞蹈、行為藝術、影像與XR體驗，讓觀者以味覺、視覺與觸覺體驗藝術。高美館此次邀約張逸軍帶來演出《黃心健的輪迴宇宙》，更是試圖透過新媒體藝術與表演藝術的結合，讓觀眾成為表演的一部分，帶來一場顛覆既有形式的共感饗宴。

《輪迴》帶領觀眾進入一場橫亙千萬年的科幻旅途，如同佛家思想中的六道輪迴，觀眾在體驗作品的旅途中，將轉世成為不同的人與生物，用新的身體重新感受、體驗宇宙，試圖尋求自身性靈最終的超脫，進而理解「他者」觀點，產生更深刻的同理心，並反思自身存在的狀態。

張逸軍在編排演出時，以反覆出現的雙手以及諸多扭曲、變異的眾生相，拉近觀眾與虛實間的關係，演出無固定的舞台方向，舞者可能隨時會從觀眾身邊出現、展現舞姿，演出現場也以追蹤燈與數位投影取代舞台燈光，表演者將引導觀眾進行互動，觀眾可能發現自己出現在投影之中，成為被他人觀看的對象。

高美館配合12月17日晚間演出，《X人稱》展覽將延長開放時間至當晚８時。

高美館《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》展場。圖／高美館提供
高美館《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》展場。圖／高美館提供
當代表演藝術家張逸軍於高美館《X人稱》展間。圖／高美館提供
當代表演藝術家張逸軍於高美館《X人稱》展間。圖／高美館提供

高美館 藝術家

延伸閱讀

創新平台／元宇宙助攻 智慧工廠更聰明

「蜘蛛人：穿越新宇宙」預告首度曝光 強大反派來襲

邱鋒澤後悔這件事 驚覺「小賴真的懂舞蹈」

青森知事來訪熱情舞蹈 柯文哲一度看傻「回神後才狂笑」

相關新聞

賣貴了？好市多這台「三輪霸王」176萬 網勸：台灣不適合

網友於「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團中PO出一輛開價1767,999萬的黑色三輪重機照片，引發網友熱烈討論，這輛車到底是機車還汽車。

Klook串連亞太11市場 推出「KonnichiWoW」促銷日本旅遊

不只台灣人，「好想去日本」更是全球旅客過去兩年的心聲；日本在九月底宣布將開放自由行開始，Klook上日本旅遊商品，包括樂...

前進元宇宙！7-ELEVEN首度限量推「CITY PRIMA NFT」

全球瘋元宇宙熱潮，7-ELEVEN繼9月份領先業界、打造在地首家可一站體驗AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）雙科技應用的...

高美館結合舞蹈燈光投影 演出《黃心健的輪迴宇宙》

新媒體藝術家黃心健在台灣首次展出大型回顧展《X人稱—黃心健的元宇宙劇場》，高美館特別邀請當代表演藝術家張逸軍以黃心健VR...

2022歐洲聖誕市集桃園場 12月17日至18日溫暖登場

繼 2022「歐洲聖誕市集」12月初於台北信義區熱鬧落幕，台灣法國人協會開心宣布將攜手桃園市政府、歐洲經貿辦事處、中華民...

香港繽紛冬日巡禮登場 來趟說走就走的小旅行

隨著時序進入歲末年終之際，令人期待的聖誕、跨年即將來臨，香港街道上瀰漫濃厚的節日氣息，處處可見各式聖誕裝飾為冬日增添繽紛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。