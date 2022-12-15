Hello Kitty大玩變身、布丁狗賣萌！可愛到犯規讓人怎麼選？
即將迎來2023年，當值的生肖也從金虎轉變為「玉兔」，因此來自比利時的袋包品牌Kipling就攜手「可愛教主」Hello Kitty推出全新福兔限定系列。說到賣萌，那可不能忘了與Hello Kitty同屬三麗鷗旗下的角色「布丁狗」，同樣人氣無法擋，則是與台灣品牌satana合作，打造聯名款袋包，一樣讓人眼睛為之一亮。
正因為2023為兔年，於是Kipling跨界Hello Kitty系列就以此為概念，讓Hello Kitty大玩變裝，戴上長長兔耳朵，直接化身好運福兔圖案的限定吊飾、刺繡章，裝飾在袋包上。這系列提供紅、桃色系選擇，其中紅色款延續東方設計元素，透過黑色包身搭配紅色背帶，綴以象徵財運的金色拉鍊，展現低調華麗感，打開包包內裡，則有著滿版繽紛的Hello Kitty多彩印花，使人感到驚喜；桃紅色款則以最夯的粉嫩少女系為靈感，搭配柔和桃粉色搭配奶茶色背帶，以及銀製拉鍊畫龍點睛，凸顯包款特有個性，散發滿滿青春氣息。
另外，台灣袋包品牌satana以年末的歡聚氛圍為主題，選擇與超萌的「布丁狗」合作，呼應角色喜歡出門、擁有甜點系好友們的擬人化觀點，並搭配輕鬆出門的核心概念延伸，推出聯名款迷你托特包，以及小圓球零錢包。satana選用經典上蠟尼龍布面料製成迷你托特包，在包身上點綴布丁狗各種逗趣圖騰，光看就讓人心情變好。設計上不論手提跟斜背都方便，色彩搭配共推出限定4色選擇，不論是與朋友聚會、旅行攜帶外出都適合。
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