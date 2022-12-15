快訊

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

Hello Kitty大玩變身、布丁狗賣萌！可愛到犯規讓人怎麼選？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Kipling攜手「可愛教主」Hello Kitty推出全新福兔限定系列袋包。圖／Kipling提供
Kipling攜手「可愛教主」Hello Kitty推出全新福兔限定系列袋包。圖／Kipling提供

即將迎來2023年，當值的生肖也從金虎轉變為「玉兔」，因此來自比利時的袋包品牌Kipling就攜手「可愛教主」Hello Kitty推出全新福兔限定系列。說到賣萌，那可不能忘了與Hello Kitty同屬三麗鷗旗下的角色「布丁狗」，同樣人氣無法擋，則是與台灣品牌satana合作，打造聯名款袋包，一樣讓人眼睛為之一亮。

正因為2023為兔年，於是Kipling跨界Hello Kitty系列就以此為概念，讓Hello Kitty大玩變裝，戴上長長兔耳朵，直接化身好運福兔圖案的限定吊飾、刺繡章，裝飾在袋包上。這系列提供紅、桃色系選擇，其中紅色款延續東方設計元素，透過黑色包身搭配紅色背帶，綴以象徵財運的金色拉鍊，展現低調華麗感，打開包包內裡，則有著滿版繽紛的Hello Kitty多彩印花，使人感到驚喜；桃紅色款則以最夯的粉嫩少女系為靈感，搭配柔和桃粉色搭配奶茶色背帶，以及銀製拉鍊畫龍點睛，凸顯包款特有個性，散發滿滿青春氣息。

台灣袋包品牌satana以年末的歡聚氛圍為主題，選擇與超萌的「布丁狗」合作，推出聯名款迷你托特包，以及小圓球零錢包。圖／satana提供
台灣袋包品牌satana以年末的歡聚氛圍為主題，選擇與超萌的「布丁狗」合作，推出聯名款迷你托特包，以及小圓球零錢包。圖／satana提供

另外，台灣袋包品牌satana以年末的歡聚氛圍為主題，選擇與超萌的「布丁狗」合作，呼應角色喜歡出門、擁有甜點系好友們的擬人化觀點，並搭配輕鬆出門的核心概念延伸，推出聯名款迷你托特包，以及小圓球零錢包。satana選用經典上蠟尼龍布面料製成迷你托特包，在包身上點綴布丁狗各種逗趣圖騰，光看就讓人心情變好。設計上不論手提跟斜背都方便，色彩搭配共推出限定4色選擇，不論是與朋友聚會、旅行攜帶外出都適合。

Kipling x Hello Kitty福兔限定系列DELIA MINI小巧收納後背包4,880元。圖／Kipling提供
Kipling x Hello Kitty福兔限定系列DELIA MINI小巧收納後背包4,880元。圖／Kipling提供

Kipling x Hello Kitty福兔限定系列RIRI隨身斜背包3,680元。圖／Kipling提供
Kipling x Hello Kitty福兔限定系列RIRI隨身斜背包3,680元。圖／Kipling提供

satana布丁狗聯名款迷你托特包1,600元。圖／satana提供
satana布丁狗聯名款迷你托特包1,600元。圖／satana提供

satana布丁狗聯名款迷你托特包1,600元。圖／satana提供
satana布丁狗聯名款迷你托特包1,600元。圖／satana提供

Kipling x Hello Kitty福兔限定系列KALA MINI手提肩背托特包4,480元。圖／Kipling提供
Kipling x Hello Kitty福兔限定系列KALA MINI手提肩背托特包4,480元。圖／Kipling提供

satana布丁狗聯名款小圓球零錢包980元。圖／satana提供
satana布丁狗聯名款小圓球零錢包980元。圖／satana提供

Hello Kitty 布丁狗 品牌

延伸閱讀

頭獎抽瑪莎拉蒂！7-ELEVEN獨家推12款「限量聖誕禮物福袋」　SNOOPY、Hello Kitty、MIFFY、貓貓蟲咖波大集合

摩斯咖啡「買10送10」 還有「三麗鷗福袋」限量開賣

最強偶像Kitty、KikiLala飄香味！最新聯名上架被狂搶

「布丁狗本狗」隔26年終現身！100%神還原萌照瘋傳 真實品種曝萬人驚呆

相關新聞

台灣麥當勞宣布漲價！套餐漲10元、平均漲幅6.5%

台灣麥當勞今（15）日表示，考量整體營運策略，自12月21日凌晨零時起，調整菜單與部分產品價格，早餐與一般時段的主餐單點...

賣貴了？好市多這台「三輪霸王」176萬 網勸：台灣不適合

網友於「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團中PO出一輛開價1767,999萬的黑色三輪重機照片，引發網友熱烈討論，這輛車到底是機車還汽車。

台北101跨年煙火結合雷射光效「四面360度展演」首登場

再過半個月就準備迎接2023新年，每年備受期待與關注的台北101跨年煙火今公布2022-2023跨年煙火大秀主題與亮點。...

麥當勞21日漲價！套餐貴10元 薯條、薯餅也漲價

又漲了！「麥當勞」宣佈，自12月21日清晨零時起，調整部份菜單價格，其中套餐價格調漲10元，其他如小薯、中薯、薯餅等品項...

優雅奢華vs.性感誘惑！梵克雅寶、JIMMY CHOO推新香氛

想要優雅奢華，或是性感誘惑呢？隨著年末節慶時分接近，各大品牌紛紛推出新香氛。頂級珠寶品牌Van Cleef & Arpe...

Klook串連亞太11市場 推出「KonnichiWoW」促銷日本旅遊

不只台灣人，「好想去日本」更是全球旅客過去兩年的心聲；日本在九月底宣布將開放自由行開始，Klook上日本旅遊商品，包括樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。