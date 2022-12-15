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圍爐菜變身時尚西式料理 到恆隆行「話題食室」吃辦桌

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
收尾的點心端上麻荖、生仁糖，令人會心一笑。記者黃筱晴／攝影
收尾的點心端上麻荖、生仁糖，令人會心一笑。記者黃筱晴／攝影

明年農曆新年來得特別早，年夜飯訂好了沒？！每季與名店攜手推出翻轉食材創意菜單的恆隆行hengstyle概念店「zonezone」，2023年元月將推出「話題食室」全新企劃「伴來辦桌pān-toh」，找來擅長將美味食材變身不同型態的VG seafood Bar主廚Leo，將傳統圍爐必吃的菜色變身時尚Fine Dining，於2023年1月9日至1月15日一連7天，每日午、晚餐時段限時限量推出，想要在新年前來場味蕾饗宴，趕快手刀報名。

恆隆行概念店zonezone繼先前的「拆解夜市」、「第酒航廈」等企劃之後，特別在農曆年前策劃「伴來辦桌」，期待以新的手法與食材調整顛覆過往的圍爐辦桌菜，VG seafood Bar主廚Leo所設計的新式圍爐菜，以中菜西吃的Fine Dining形式，從前菜到甜點，將傳統上圍爐必吃的豬腳、白蘿蔔、餃子、長年菜，熟悉的髮菜羹味道，還有麻荖、生仁糖等過年不可少的傳統點心，幻化成9道視覺與味覺驚奇不斷的料理。

「伴來辦桌pān-toh」即日起開放預約，費用每位1,680元，2023年1月9日至1月15日，每日12:00、18:30共2個時段可供選擇。趁著農曆新年前，快揪朋友一起來場特別的圍爐宴。

從第一道湯品到前菜，就讓人驚喜連連。記者黃筱晴／攝影
從第一道湯品到前菜，就讓人驚喜連連。記者黃筱晴／攝影
金銀滿屋珍滿門，鴨胸與酸菜製成的醬料意外非常搭配。圖／恆隆行提供
金銀滿屋珍滿門，鴨胸與酸菜製成的醬料意外非常搭配。圖／恆隆行提供
四海團圓齊發財，傳統的湯圓、髮菜羹變身新潮料理。圖／恆隆行提供
四海團圓齊發財，傳統的湯圓、髮菜羹變身新潮料理。圖／恆隆行提供
「伴來辦桌pān-toh」即日起開放預約，費用每位1,680元。圖／恆隆行提供
「伴來辦桌pān-toh」即日起開放預約，費用每位1,680元。圖／恆隆行提供
萬事如意好彩頭，元寶滿囊財得手，過年喜氣食材豬腳、白蘿蔔、烏魚子一次全吃到。圖／恆隆行提供
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鴻運當頭包好運，辦桌怎麼可以少了櫻花蝦米糕。圖／恆隆行提供
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VG Seafood Bar主廚Leo。圖／恆隆行提供
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辦桌

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