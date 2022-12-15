圍爐菜變身時尚西式料理 到恆隆行「話題食室」吃辦桌
明年農曆新年來得特別早，年夜飯訂好了沒？！每季與名店攜手推出翻轉食材創意菜單的恆隆行hengstyle概念店「zonezone」，2023年元月將推出「話題食室」全新企劃「伴來辦桌pān-toh」，找來擅長將美味食材變身不同型態的VG seafood Bar主廚Leo，將傳統圍爐必吃的菜色變身時尚Fine Dining，於2023年1月9日至1月15日一連7天，每日午、晚餐時段限時限量推出，想要在新年前來場味蕾饗宴，趕快手刀報名。
恆隆行概念店zonezone繼先前的「拆解夜市」、「第酒航廈」等企劃之後，特別在農曆年前策劃「伴來辦桌」，期待以新的手法與食材調整顛覆過往的圍爐辦桌菜，VG seafood Bar主廚Leo所設計的新式圍爐菜，以中菜西吃的Fine Dining形式，從前菜到甜點，將傳統上圍爐必吃的豬腳、白蘿蔔、餃子、長年菜，熟悉的髮菜羹味道，還有麻荖、生仁糖等過年不可少的傳統點心，幻化成9道視覺與味覺驚奇不斷的料理。
「伴來辦桌pān-toh」即日起開放預約，費用每位1,680元，2023年1月9日至1月15日，每日12:00、18:30共2個時段可供選擇。趁著農曆新年前，快揪朋友一起來場特別的圍爐宴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言