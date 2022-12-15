圍爐菜變身時尚西式料理 到恆隆行「話題食室」吃辦桌

明年農曆新年來得特別早，年夜飯訂好了沒？！每季與名店攜手推出翻轉食材創意菜單的恆隆行hengstyle概念店「zonezone」，2023年元月將推出「話題食室」全新企劃「伴來辦桌pān-toh」，找來擅長將美味食材變身不同型態的VG seafood Bar主廚Leo，將傳統圍爐必吃的菜色變身時尚Fine Dining，於2023年1月9日至1月15日一連7天，每日午、晚餐時段限時限量推出，想要在新年前來場味蕾饗宴，趕快手刀報名。

恆隆行概念店zonezone繼先前的「拆解夜市」、「第酒航廈」等企劃之後，特別在農曆年前策劃「伴來辦桌」，期待以新的手法與食材調整顛覆過往的圍爐辦桌菜，VG seafood Bar主廚Leo所設計的新式圍爐菜，以中菜西吃的Fine Dining形式，從前菜到甜點，將傳統上圍爐必吃的豬腳、白蘿蔔、餃子、長年菜，熟悉的髮菜羹味道，還有麻荖、生仁糖等過年不可少的傳統點心，幻化成9道視覺與味覺驚奇不斷的料理。