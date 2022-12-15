快訊

「#今天你陽了嗎？」北京放棄封控後的醫療崩潰亂象

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

彰化縣府平安夜演唱會 南方二重唱、旺福、曾沛慈輪番上場

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府將在12月24日舉辦「2022彰化歲末晚會」，彰化縣長王惠美出席宣傳。記者林敬家／攝影
彰化縣府將在12月24日舉辦「2022彰化歲末晚會」，彰化縣長王惠美出席宣傳。記者林敬家／攝影

彰化縣府歷年來不辦跨年晚會，但為迎接2023年彰化建縣300年，將在12月24日舉辦「2022彰化歲末晚會」，包括彰化超級紅人榜歌手周星杰及吳美琳揭開序幕，還有民歌手李明德、南方二重唱，以及最佳樂團旺福、影歌雙棲女神曾沛慈等人，最後由壓軸五堅情，包括陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩等當紅偶像歌手登場。

彰化縣府今天舉辦宣傳活動，當天晚會主持人無尊、藝人南方二重唱現身記者會，彰化縣府王惠美表示，彰化歲末晚會邀集老中青三代歌手，還有480秒煙火秀以及好吃的美食攤位，大家可以在12月24日，白天先前往彰化縣立美術館欣賞「故宮國寶遊彰化2.0」展覽，看完展覽後更可吃遍彰化美食，晚上聽演唱會，到彰化縣立體育場度過歡樂平安夜。

線府城觀處表示，彰化歲末感恩晚會連續舉辦4年，12月20日起至明年年2月28日「故宮國寶遊彰化2.0」、「2023卦山月影燈季」、以及1月22日(大年初一)到2月5日(元宵節)「2023花在彰化」等活動，都相當精彩；12月17日起每個假日，彰化縣政府規畫在地「導覽解說小旅行」

彰化縣府將在12月24日舉辦「2022彰化歲末晚會」，今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影
彰化縣府將在12月24日舉辦「2022彰化歲末晚會」，今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影
彰化縣府將在12月24日舉辦「2022彰化歲末晚會」，今天舉辦宣傳活動，民歌手南方二重唱現場演唱。記者林敬家／攝影
彰化縣府將在12月24日舉辦「2022彰化歲末晚會」，今天舉辦宣傳活動，民歌手南方二重唱現場演唱。記者林敬家／攝影

故宮 國寶

延伸閱讀

邱鋒澤後悔這件事 驚覺「小賴真的懂舞蹈」

台灣好行清水岩線、彰南快線明年停駛 彰化僅剩鹿港路線

曾沛慈曝光望遠鏡「目睹畫面」 一秒嚇瘋回家緊閉門窗

「星光」的他招了！驚爆最美空姐、曾沛慈被撿屍

相關新聞

台灣麥當勞宣布漲價！套餐漲10元、平均漲幅6.5%

台灣麥當勞今（15）日表示，考量整體營運策略，自12月21日凌晨零時起，調整菜單與部分產品價格，早餐與一般時段的主餐單點...

賣貴了？好市多這台「三輪霸王」176萬 網勸：台灣不適合

網友於「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團中PO出一輛開價1767,999萬的黑色三輪重機照片，引發網友熱烈討論，這輛車到底是機車還汽車。

台北101跨年煙火結合雷射光效「四面360度展演」首登場

再過半個月就準備迎接2023新年，每年備受期待與關注的台北101跨年煙火今公布2022-2023跨年煙火大秀主題與亮點。...

麥當勞21日漲價！套餐貴10元 薯條、薯餅也漲價

又漲了！「麥當勞」宣佈，自12月21日清晨零時起，調整部份菜單價格，其中套餐價格調漲10元，其他如小薯、中薯、薯餅等品項...

優雅奢華vs.性感誘惑！梵克雅寶、JIMMY CHOO推新香氛

想要優雅奢華，或是性感誘惑呢？隨著年末節慶時分接近，各大品牌紛紛推出新香氛。頂級珠寶品牌Van Cleef & Arpe...

Klook串連亞太11市場 推出「KonnichiWoW」促銷日本旅遊

不只台灣人，「好想去日本」更是全球旅客過去兩年的心聲；日本在九月底宣布將開放自由行開始，Klook上日本旅遊商品，包括樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。