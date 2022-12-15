彰化縣府平安夜演唱會 南方二重唱、旺福、曾沛慈輪番上場
彰化縣府歷年來不辦跨年晚會，但為迎接2023年彰化建縣300年，將在12月24日舉辦「2022彰化歲末晚會」，包括彰化超級紅人榜歌手周星杰及吳美琳揭開序幕，還有民歌手李明德、南方二重唱，以及最佳樂團旺福、影歌雙棲女神曾沛慈等人，最後由壓軸五堅情，包括陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩等當紅偶像歌手登場。
彰化縣府今天舉辦宣傳活動，當天晚會主持人無尊、藝人南方二重唱現身記者會，彰化縣府王惠美表示，彰化歲末晚會邀集老中青三代歌手，還有480秒煙火秀以及好吃的美食攤位，大家可以在12月24日，白天先前往彰化縣立美術館欣賞「故宮國寶遊彰化2.0」展覽，看完展覽後更可吃遍彰化美食，晚上聽演唱會，到彰化縣立體育場度過歡樂平安夜。
線府城觀處表示，彰化歲末感恩晚會連續舉辦4年，12月20日起至明年年2月28日「故宮國寶遊彰化2.0」、「2023卦山月影燈季」、以及1月22日(大年初一)到2月5日(元宵節)「2023花在彰化」等活動，都相當精彩；12月17日起每個假日，彰化縣政府規畫在地「導覽解說小旅行」
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