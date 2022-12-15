聽新聞
test
0:00 / 0:00
中捷推出耶誕周邊商品 最夯的維修人員積木再登場
台中捷運公司12月17日起在「台中捷運網路商城」開賣，推出多款周邊商品，熱銷到缺貨的維修人員款積木人偶，再度登場，滿足粉絲需求。另有耶誕限定版包裝，23、24日在市府站限量販售，現場購買並可抽獎。
中捷首次以吉祥物「小綠綠」推出造型悠遊卡，網路首波限量發售1225個；小綠綠將化身拼裝積木，粉絲可動手組裝。熱銷的維修人員款積木人偶，再度登場；另有金屬徽章及鑰匙圈，有捷運列車、小綠綠及中捷扭蛋車，另與台中在地企業大振豐洋傘合作推出的工程車意象雨傘。
新商品12月17日起於「台中捷運網路商城」開賣，中捷車站販賣機及台灣鐵道故事館烏日館陸續上架。
周邊商品耶誕限定版包裝12月23、24日下午3點至晚上8點在市政府站1號出口限量開賣，現場購買2樣商品以上或滿500元即可獲摸彩券1張，有機會抽到小綠綠造型悠遊卡、摺疊式腳踏車及Apple AirPods耳機等獎項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言