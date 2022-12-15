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中捷推出耶誕周邊商品 最夯的維修人員積木再登場

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷最夯的維修人員與站務人員積木人偶攜手登場。圖／中捷提供
中捷最夯的維修人員與站務人員積木人偶攜手登場。圖／中捷提供

台中捷運公司12月17日起在「台中捷運網路商城」開賣，推出多款周邊商品，熱銷到缺貨的維修人員款積木人偶，再度登場，滿足粉絲需求。另有耶誕限定版包裝，23、24日在市府站限量販售，現場購買並可抽獎。

中捷首次以吉祥物「小綠綠」推出造型悠遊卡，網路首波限量發售1225個；小綠綠將化身拼裝積木，粉絲可動手組裝。熱銷的維修人員款積木人偶，再度登場；另有金屬徽章及鑰匙圈，有捷運列車、小綠綠及中捷扭蛋車，另與台中在地企業大振豐洋傘合作推出的工程車意象雨傘。

新商品12月17日起於「台中捷運網路商城」開賣，中捷車站販賣機及台灣鐵道故事館烏日館陸續上架。

周邊商品耶誕限定版包裝12月23、24日下午3點至晚上8點在市政府站1號出口限量開賣，現場購買2樣商品以上或滿500元即可獲摸彩券1張，有機會抽到小綠綠造型悠遊卡、摺疊式腳踏車及Apple AirPods耳機等獎項。

中捷設計的聖誕拍照板23、24日將在市政府站供民眾合照。圖／中捷
中捷設計的聖誕拍照板23、24日將在市政府站供民眾合照。圖／中捷
小綠綠拼裝積木讓粉絲享受動手組裝樂趣。圖／中捷提供
小綠綠拼裝積木讓粉絲享受動手組裝樂趣。圖／中捷提供
小綠綠造型悠遊卡可愛吸睛。圖／中捷提供
小綠綠造型悠遊卡可愛吸睛。圖／中捷提供

台中捷運 悠遊卡 粉絲

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