中捷推出耶誕周邊商品 最夯的維修人員積木再登場

台中捷運公司12月17日起在「台中捷運網路商城」開賣，推出多款周邊商品，熱銷到缺貨的維修人員款積木人偶，再度登場，滿足粉絲需求。另有耶誕限定版包裝，23、24日在市府站限量販售，現場購買並可抽獎。

中捷首次以吉祥物「小綠綠」推出造型悠遊卡，網路首波限量發售1225個；小綠綠將化身拼裝積木，粉絲可動手組裝。熱銷的維修人員款積木人偶，再度登場；另有金屬徽章及鑰匙圈，有捷運列車、小綠綠及中捷扭蛋車，另與台中在地企業大振豐洋傘合作推出的工程車意象雨傘。

新商品12月17日起於「台中捷運網路商城」開賣，中捷車站販賣機及台灣鐵道故事館烏日館陸續上架。