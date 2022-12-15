山海樓獨賣！山神風．埔桃酒風味桶啤酒 限量登場

山海樓繼今夏攜手國際大賽常勝軍台風造酒，推出首款聯名「山蘊．柚花烏龍啤酒」後，歲末除再次與台風造酒合作，更在山海樓侍酒顧問何信緯（Thomas ）的引薦下，攜手高雄餐旅大學副教授陳千浩，由山海樓、台風造酒、神跡酒造三方聯手合作推出 「山神風．埔桃酒風味桶啤酒」，限量 1500 瓶，每瓶售價新臺幣 380 元，6入禮盒優惠價新台幣 2,166 元，即日起僅在山海樓限定販售。

此次三方聯手，為了突顯出埔桃酒風味桶獨特氣息，台風造酒創辦人許承穎指出：「釀造埔桃酒的橡木桶本身，就帶有獨特的熱帶水果香氣，故以較為優雅、能襯托出埔桃酒桶特性的金色艾爾（Blonde Ale）為基底，佐以適量的啤酒花，陳放於埔桃酒風味桶恆溫靜置五個月，造就出醇厚的韻味。」

相較於一般的精釀啤酒，桶陳啤酒需經長時間放置，讓木桶及酒液產生相互作用，進而造就出獨特的風味，因工序較長、損耗風險較高，價格上相對會高一些，但對啤酒迷來說，桶陳啤酒擁有飽滿豐富的香氣，讓人可以細細玩味，無可取代。

「山神風．埔桃酒風味桶啤酒」酒款命名來自陳千浩的神來一筆，他自三個品牌中各取一個字，組合成為「山神風」。陳千浩表示：「總筆劃 21，吉。此名光風霽月、春風滿面。」